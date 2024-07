OnePlus vuole batterie sempre PIÙ GRANDI, non solo per i top di gamma!

Uno dei trend del 2024 è quello degli smartphone con batterie più capienti: ormai con l’aumentare delle performance e delle capacità degli attuali telefoni le ottimizzazioni software non bastano (fino ad un certo punto) ed è necessario andare ad agire direttamente sulla batteria. Ma una soluzione più grande necessita di più spazio, o no? Per fortuna OnePlus Ace 3 Pro ha dimostrato che è possibile avere una batteria enorme senza andare ad impattare sulle dimensioni (6.100 mAh per un device con display da 6,78″ e 8,69 mm di spessore). Ebbene questa novità non riguarderà soltanto la fascia top, ma presto potrebbe arrivare anche un medio di gamma targato OnePlus con una batteria colossale.

OnePlus potrebbe lanciare un medio gamma con una batteria enorme: ecco cosa sappiamo

A rivelarlo è il noto insider cinese Digital Chat Station: OnePlus e OPPO sarebbero al lavoro su batterie superiori ai 6.100 mAh, puntando in alto, in direzione dei 7.000 mAh. Il leaker sostiene che il primo modello ad avere a bordo questa novità dovrebbe essere un dispositivo di fascia media. Ovviamente non si tratta di una batteria davvero impressionante: questa non è la prima volta che ci troviamo alle prese con unità così capienti, anzi la categoria dei Battery Phone offre soluzioni per più spaventose (anche oltre i 10.000 mAh e i 20.000 mAh). Tuttavia si tratta di dispositivi caratterizzati da uno spessore elevato e non è un caso se tanti Rugged (smartphone ultra-resistenti) sono anche Battery Phone. Per amor di precisione segnaliamo che esistono anche modelli Samsung da 7.000 mAh, come nel caso di Galaxy M51: tanta batteria, ma con uno spessore di 9,5 mm.

La soluzione di OnePlus promette tutt’altro: la nuova tecnologia Glacier Battery (vista su Ace 3 Pro e sviluppata in collaborazione con CATL, azienda leader del settore) permette di avere unità caratterizzate da una densità energetica maggiore, senza impattare su dimensioni e peso. Si tratta di una batteria realizzata utilizzando un elettrodo negativo di silicio, capace di mantenere almeno l’80% della sua capacità anche dopo 4 anni di utilizzo.

Quindi nel futuro della casa di Pete Lau ci sono batterie sempre più grandi, ma a bordo di top di gamma e mid-range di dimensioni “umane”, proprio come avvenuto con l’ultimo modello della gamma Ace. Comunque questa novità non riguarderà solo OnePlus e il futuro medio gamma da 7.000 mAh: anche altri brand cinese si stanno muovendo in questa direzione. Xiaomi, Realme, OPPO, Honor: insomma, nel corso dei prossimi mesi potremmo assistere al lancio di tanti modelli con batterie superiori dai 6.000 mAh.

