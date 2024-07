Il nuovo Echo Spot trapela online: sarà il più bello e funzionale della linea!

In queste ore sono emerse online diverse immagini di un nuovo prodotto Amazon della linea Echo che potrebbe davvero essere il più stiloso e funzionale mai realizzato. Si tratta di una nuova versione di Echo Spot, il dispositivo Alexa con display integrato che in questa inedita edizione 2024 sembra dire addio alla videocamera integrata in favore di un design che ricorda molto quello dell’Echo Pop.

Echo Spot sta per tornare: design da Pop, ma con display a colori

Il celebre leaker @MysteryLupin ha pubblicato su Twitter/X le prime immagini promozionali di Echo Spot (2024), che probabilmente ritroveremo anche nella pagina del prodotto quando questa sarà ufficialmente disponibile online. La particolarità delle immagini è che sono in italiano, quindi è lecito aspettarsi che il dispositivo, una volta presentato, sarà disponibile fin da subito anche nel nostro paese.

Il design richiama molto l’eleganza di Echo Pop, aggiungendo però uno display per mostrare tutte le informazioni più importanti, come l’orario, il meteo, la musica, i promemoria e tutte quelle collegate alle funzione di Alexa. Rispetto al passato, sembra non essere presente la videocamera per le videochiamate, il che lascerebbe presagire anche un abbassamento del prezzo rispetto al passato.

Il nuovo Echo Spot potrebbe essere presentato ufficialmente a breve e con il Prime Day proprio dietro l’angolo non è esclusa qualche promozione lancio che possa far risparmiare sull’acquisto di questo nuovo dispositivo.

