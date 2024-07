Nubia Z60 Ultra: ci sarà una nuova versione dal SoC ancora più potente

Annunciato a fine 2023, Nubia Z60 Ultra sta per aggiornarsi, e non lato software bensì lato hardware, con una nuova variante destinata ai più esigenti. Ciò è possibile grazie all’operato di Qualcomm, chipmaker che è solito riproporre i suoi System-on-a-Chip in nuovi modelli incrementalmente più performanti, seppur in maniera tutto sommato marginale.

Nubia annuncia la prossima presentazione del Z60 Ultra Advanced: cosa cambierà

L’annuncio di Nubia è esplicito: il suo “nuovo” Z60 Ultra si baserà sullo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version aka SM8650-AC, conosciuto anche come Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. È il SoC che muove la serie Samsung Galaxy S24, ma come già accaduto con il precedente Gen 2 for Galaxy si tratta di un’esclusiva solamente temporale, pertanto destinato a muovere altri smartphone sotto nome differente.

La stessa Nubia l’ha già fatto di recente, quando ha annunciato un Red Magic 9S Pro alimentato proprio dal microchip in questione in versione Leading. Sempre a 4 nm TSMC, ha CPU e GPU overclockati: il core Cortex-X4 del processore sale da 3,3 a 3,4 GHz, mentre la GPU Adreno 750 sale da 903 MHz a 1 GHz.

Saranno apportate anche altre modifiche alla scheda tecnica, fra cui l’aggiunta della comunicazione satellitare per chiamate e messaggi anche in assenza di rete telefonica. Inoltre, i teaser fanno menzione dell’intelligenza artificiale, anche se non sappiamo ancora quali funzioni ci saranno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️