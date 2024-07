Nubia Z60 Ultra Leading e Z60S Pro in arrivo IN ITALIA, con 70€ di sconto e TWS in regalo

Sono in arrivo ben due nuovi flagship Global e il debutto è dietro l’angolo. Nubia Z60 Ultra Leading e Z60S Pro sono stati confermati ufficialmente e sono pronti al debutto in Italia. Andiamo a vedere quali saranno le novità, tra le prime conferme e le indiscrezioni trapelate in precedenza.

Nubia Z60 Ultra Leading e Z60S Pro pronti all’uscita in Italia: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Nubia

I nuovi top di gamma targati Nubia sono in dirittura d’arrivo in versione Global, anche in Italia. Lo conferma il sito ufficiale ed è già disponibile un’offerta lancio; la data di presentazione di Nubia Z60 Ultra Leading e Z60S Pro è fissata per il 23 luglio, sia alle nostre latitudini che in patria. È possibile ricevere un coupon fino a 70€ di sconto ed un paio di auricolari Nubia gratis con l’acquisto di uno dei nuovi modelli: basta semplicemente iscriversi alla pagina ufficiale con il proprio indirizzo e-mail.

Per quanto riguarda Nubia Z60 Ultra Leading Edition, ovviamente la grande novità sarà lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, chipset già visto a bordo di Red Magic 9S Pro. Si tratta della versione potenziata dell’attuale SoC di punta targato Qualcomm, inizialmente lanciato con la serie Galaxy S24 (ma con il nome di Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy) ed ora disponibile anche per gli altri produttori, terminato il periodo di esclusività con Samsung. La frequenza di clock massima che sale fino a 3,39 GHz (invece di 3,3 GHz); non è dato di sapere se ci saranno anche altre novità o se invece avremo le stesse caratteristiche di Nubia Z60 Ultra.

Z60S Pro – Crediti: Nubia

Passando a Nubia Z60S Pro, in questo caso si tratterà di un dispositivo diverso già dal design, con un look simile a quello del predecessore (con un’enorme modulo fotografico circolare). Al momento i teaser ufficiali fanno riferimento solo allo stile e alla batteria da 5.100 mAh con ricarica da 80W. Dovremmo trovare un sensore IMX906 da 50 MP con OIS e lunghezza focale da 35 mm, un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo, comunicazione satellitare bidirezionale (ma solo in Cina). Per ora non ci sono altri dettagli: poco male visto che mancano solo pochi giorni al debutto.

