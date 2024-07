Nubia Z60 Ultra Leading Version e Z60S Pro ufficiali: SoC più potenti e fotocamere uniche

Di tanto in tanto, Nubia decide di dare una rinfrescata ai suoi modelli già esistenti, come accaduto oggi con la presentazione dei “nuovi” Nubia Z60 Ultra Leading Version e Z60S Pro. Se confrontato con i due modelli precedenti, infatti, non si notano differenze radicali ma qualche modifica qua e là all’interno della scheda tecnica.

Nubia presenta ufficialmente i nuovi Z60 Ultra Leading Version e Z60S Pro

Nubia Z60 Ultra Leading Version è in tutto e per tutto identico esteticamente allo Z60 Ultra standard, a partire dalla peculiarità del brand che è la fotocamera sotto al display da 12 MP; cambiano le colorazioni, con le due varianti Black e Silver dalla particolare finitura simil-marmo. L’unica novità degna di nota è lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading da cui prende il nome lo smartphone e che rispetto al Gen 3 “liscio” è overclockato nella CPU, che sale da 3,3 a 3,4 GHz, e nella GPU, che sale da 903 MHz a 1 GHz.

Il boost nelle prestazioni è legato all’introduzione di nuove funzionalità d’intelligenza artificiale, in particolare per la fotocamera, che rimane una tripla 50+50+64 MP. Ci sono però un nuovo sensore Sony Lytia serie 9, lenti con apertura maggiore per l’ultra-grandangolare e feature AI per il teleobiettivo periscopiale tramite la suite NeoVision AI Photography System 2.0. Il resto delle specifiche è lo stesso: certificazione IP68, schermo BOE OLED da 6,8″ 2.4K a 120 Hz con PWM Dimming a 2.160 Hz, sensore ID ottico e luminosità fino a 1.500 nits, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida 80W, Android 14, speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a tripla frequenza, NFC e USB-C 3.1.

Nubia Z60 Ultra Leading Version è disponibile in Italia tramite lo store ufficiale a partire dal prezzo di 729€ per la versione di 8/256 GB, salendo a 779€ per quella da 12/256 GB, 879€ per quella da 16/512 GB e 979€ per quella da 16 GB/1 TB.

C’è poi Nubia Z60S Pro, anch’esso quasi indistinguibile dal suo predecessore. Anche qua le novità toccano esclusivamente SoC e fotocamera, con lo Snapdragon 8+ Gen 1 che passa al più recente Snapdragon 8 Gen 2 e una fotocamera da 50+50+8 MP il cui sensore principale ha una superfice maggiore. Ricordiamo la scheda tecnica: display OLED da 6,8″ 2.8K a 120 Hz con sensore ID ottico, batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida a 80W, Android 14, speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, comunicazione satellitare, NFC e USB-C 3.1.

Nubia Z60S Pro è disponibile in Italia (sempre nello store ufficiale del brand) al prezzo di 669€ per il taglio base da 12/256 GB per salire a 769€ per quello da 16/512 GB e infine 869€ per la 16 GB/1 TB.

