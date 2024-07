noplace conquista la Gen Z: è il nuovo social che unisce Twitter e MySpace

Nonostante la popolarità dei maggiori social network come Instagram, Twitter/X e TikTok non accenni a diminuire, sembra proprio che i più giovani stiano iniziando a migrare verso una nuova piattaforma che unisce le peculiarità dei vecchi Twitter e MySpace in un nuovo social network molto diverso dagli altri. Il suo nome è “noplace” e in questi giorni è rapidamente diventata una delle app più scaricate su iOS, dopo aver eliminato il sistema di inviti ed aver aperto le porte a tutti.

Boom di download per noplace: il nuovo social subito in prima posizione su App Store

Crediti: noplace

noplace è diventato virale tra la Generazione Z (ovvero le persone nate tra gli anni 90 e i primi anni del 2010) grazie ad una interfaccia particolarmente colorata che può essere personalizzata a proprio piacimento, proprio come accadeva con MySpace. A differenza dei moderni social network, però, su noplace è possibile postare soltanto aggiornamenti di stato testuali: niente foto e video, per concentrarsi principalmente su quello che gli utenti hanno da esprimere.

Gli utenti possono condividere informazioni riguardanti la stato delle propria relazione, cosa stanno ascoltando, cosa stanno guardando oppure leggendo, scegliendo allo stesso tempo una serie di argomenti da seguire in base ai propri interessi. Inoltre, noplace non utilizza algoritmi ma sfrutta l’AI per suggerire nuovi contenuti agli utenti, offrendo al contempo dei riassunti di quello che si sono persi quando non erano collegati.

noplace è disponibile attualmente soltanto su iPhone tramite App Store, ma vista la grande popolarità guadagnata in poco tempo dal nuovo social network non è escluso che la versione Android sia proprio dietro l’angolo.

