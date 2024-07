Niubility B16S è la BMX elettrica della tua estate, a soli 419€

La bici elettrica per i tuoi spostamenti in città durante le calde giornate estive? Niubility B16S è la BMX potente, agile e scattante perfetta per la mobilità green: risparmio, convenienza e spostamenti rapidi, evitando di restare imbottigliati nel traffico e i mezzi pubblici affollati. Ecco come spendere meno grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying!

Niubility B16S scende di prezzo con questo codice sconto Geekbuying: meno di 420€ e spedizione EU gratis

Crediti: Niubility

Per risparmiare sull’acquisto delle tua nuova bici elettrica basta semplicemente utilizzare il coupon “NNNIT07051” su Geekbuying: una volta riscattato il prezzo di Niubility B16S scende a soli 419€. E per il massimo risparmio e la massima celerità è disponibile la spedizione rapida direttamente dall’Europa (gratis).

Crediti: Niubility

La BMX elettrica di Niubility è equipaggiata con un motore brushless da 350W ed è alimentata da una batteria da 36V 14.5Ah, per un’autonomia di circa 60 km con una singola carica (in modalità assistita, in questa elettrica si scende a circa 45 km). Tra le varie caratteristiche abbiamo uno schermo LCD per visualizzare i parametri degli spostamenti, una porta USB per ricaricare il tuo telefono, pneumatici da 16 x 2,1″, un ammortizzatore anteriore e freni a disco.

