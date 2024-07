Netflix: addio ad uno dei piani più economici, servirà un nuovo abbonamento

Aggiornamento 03/07: la dismissione del piano Base interromperà anche gli attuali abbonamenti, costringendo gli utenti di Netflix a migrare verso un nuovo piano sicuramente più costoso. Trovate tutte le informazioni direttamente nell’articolo.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una piccola rivoluzione di Netflix, partendo all’introduzione della pubblicità, passando per il blocco della condivisione delle password, fino ad arrivare alla cancellazione di uno dei piani più economici per il servizio. Dopo averlo sperimentato in varie nazioni, infatti, il popolare servizio di streaming ha ufficialmente deciso per la rimozione del piano Base.

Netflix cancella ufficialmente uno dei suoi piani economici, anche in Italia

Dopo la stretta sulla condivisione delle password, Netflix conferma l’intenzione di fare pulizia nei piani di streaming della propria offerta. Il celebre servizio di streaming ha rimosso la possibilità di abbonarsi al piano Base da 7,99€ al mese, lasciando attivo solo il piano Base con pubblicità da 5,49€ al mese, piano Standard da 12,99€ e piano Premium da 17,99€.

Chi è già abbonato al piano Base potrà comunque mantenere attivo il servizio senza dover rimodulare la propria offerta, mentre i nuovi abbonati non potranno più accedere ad uno dei piani più economici di Netflix, e dovranno virare necessariamente sull’opzione che prevede anche la pubblicità oppure al piano Standard, raddoppiando (quasi) la spesa.

Una scelta, quella della piattaforma di streaming, che probabilmente scontenterà i nuovi iscritti o chi stava meditando di riattivare il proprio abbonamento. Anche la scelta di inserire un piano pubblicitario e di fermare la condivisione delle password ha fatto discutere, ma i risultati la stanno premiando, e adesso anche i siti rivali stanno facendo lo stesso. Senza contare che all’orizzonte si intravedono nuovi aumenti di prezzo.

Aggiornamento 03/07: gli utenti piano Standard non potranno mantenere il proprio abbonamento

Netflix è pronta a dismettere il piano Base (senza pubblicità) nel Regno Unito e in Canada, ma in questi giorni gli utenti hanno scoperto che la cancellazione non avverrà soltanto per i nuovi clienti, ma anche per chi usufruisce già dell’abbonamento. Contrariamente a quanto si potesse pensare, infatti, l’eliminazione del piano Base influirà anche sui già abbonati e non solo sui nuovi clienti che non potranno più sottoscrivere questo piano.

In questi giorni, diversi utenti nei due paesi interessati hanno ricevuto una notifica con la data di termine dell’abbonamento, oltre la quale sarà necessario scegliere un nuovo piano per continuare a visualizzare i contenuti di Netflix. Il termine ultimo, quindi, potrebbe essere il 13 luglio, dopo di ché dovranno necessariamente scegliere se passare ad un piano con pubblicità oppure effettuare l’upgrade verso un piano decisamente più costoso.

