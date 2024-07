Narwal Freo X Plus e X Ultra in super sconto con i coupon di Geekmall

Arrivano oggi le nuove offerte di Geekmall con una promozione davvero imperdibile sui robot da pulizia Narwal. Grazie ai nuovi codici sconto del celebre store online, chi è alla ricerca di una nuova soluzione per la pulizia casalinga potrà portare a casa Narwal Freo X Plus e Narwal Freo X Ultra ad un prezzo davvero eccezionale, approfittando dell’offerta lampo per usufruire di uno sconto aggiuntivo.

La pulizia della casa è più semplice con Narwal Freo X: i modelli Plus e Ultra oggi in sconto

Crediti: Narwal

Narwal Freo X Plus è un robot aspirapolvere che fornisce una potenza di aspirazione di ben 7.800 Pa, per rimuovere il 99% della polvere da pavimenti, tappeti e moquette. Grazie alla spazzola Zero-Tangle, questo robottino elimina facilmente i grovigli causati da peli e capelli, garantendo la massima pulizia ed una manutenzione semplificata del dispositivo. La navigazione con Triple Laser Array, inoltre, permette al modello X Plus di destreggiarsi facilmente tra gli ostacoli, evitando di incastrarsi o impigliarsi.

Questo robot è dotato anche di funzione lavapavimenti, con un mop che si sollevata di 8mm da terra e riconosce automaticamente i tappeti. Grazie alla combinazione di offerta lampo e codice sconto di Geekmall che trovate qui sotto, Narwal Freo X Plus può essere vostro al prezzo di 249€.

Narwal Freo X Ultra, invece, è il robot aspirapolvere per chi non vuole assolutamente compromessi. Con un’aspirazione da 8.200 Pa ed un’autonomia di ben 210 minuti, questo robottino è in grado di pulire a fondo qualsiasi abitazione, non lasciando alcuna traccia della polvere. Anche in questo caso abbiamo a disposizione la funzione lavapavimenti con un mocio che effettua una pressione di 12N per rimuovere anche lo sporco più incrostato. La tecnologia DirtSense, inoltre, rileva in tempo reale il livello di sporco nell’acqua, per pulire il modo intelligente finché il pavimento non è realmente pulito.

La basa di ricarica è una stazione di pulizia completamente automatizzata, con asciugatura ad aria calda ed erogazione del detergente per il lavaggio. Anche questo dispositivo, inoltre, è dotato di navigazione con Triple Laser Array per evitare al meglio gli ostacoli e completare le operazioni di pulizia senza intoppi. Con l’offerta lampo e il codice sconto di Geekmall che trovate qui sotto, potrete portare a casa Narwal Freo X Ultra a soli 689€.

