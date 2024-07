N-one Npad Pro scende al minimo: 4G, cover e pellicola inclusi, a soli 92€

L’estate è il momento perfetto per acquistare un tablet: i prezzi scendono grazie ai saldi tech e ovviamente si tratta del dispositivo adatto da portare in vacanza, utile per guardare film e serie TV, leggere e-book, navigare su internet e non solo. N-one Npad Pro è una delle migliori scelte del momento: un tablet basilare nelle specifiche, ma in sconto a meno di 100€ e dotato anche del supporto 4G!

N-one Npad Pro è imperdibile a questo prezzo: risparmia con il nuovo coupon di Banggood (e c’è anche la spedizione EU gratis)

Crediti: N-one

Il tablet 4G N-one Npad Pro scende al miglior prezzo grazie al nuovo coupon dello store Banggood: solo 92€ grazie al codice “BGc77cc8“, da applicare nell’apposito campo prima di procedere con l’ordine; sono inclusi pellicola e cover, come riportato nella pagina del prodotto. Inoltre il dispositivo presenta la spedizione gratis direttamente dall’Europa: in questo modo arriverà in tempi celeri, un dettaglio importante per chi è in cerca di un tablet da portare in vacanza ad agosto.

Crediti: N-one

Sì, perché N-one Npad Pro non è soltanto un tablet economico: il suo rapporto qualità/prezzo è imbattibile dato che parliamo di un dispositivo dotato di alcune caratteristiche che da sole valgono il gioco. Il display è un ampio pannello da 10,36″ 2K (perfetto per gli e-book), la scocca è realizzata in metallo (per un’aspetto premium) mentre la connettività 4G LTE lo rendere utile per guardare serie TV in streaming mentre sei al mare o in viaggio. A proposito di quest’ultimo aspetto, si tratta di un tablet con certificazione Widevine L1, quindi adatto a riprodurre video in streaming in alta definizione. La batteria è una capiente unità da 6.600 mAh con ricarica rapida da 18W. E per avere ancora più dettagli, ecco la nostra recensione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

