Motorola Edge 50: il modello più economico in Europa, specifiche e prezzi

Era prevedibile che la nuova famiglia di smartphone della compagnia di Lenovo avrebbe accolto anche Motorola Edge 50. Finora abbiamo assistito alla presentazione dei modelli Pro e Ultra, a cui è stato affiancato anche un più economico Fusion, ma ci sarà spazio anche per il modello in versione base. Ci sarà anche in Europa, e lo sappiamo grazie a un leak che ce ne rivela anche specifiche e prezzi.

Motorola Edge 50 sta per debuttare, tutte le novità svelate per l’Europa

Come sarà fatto Motorola Edge 50? Per ora non lo sappiamo, in assenza di immagini render o ufficiose in vista della sua presentazione, ma immaginiamo che avrà stilemi estetici similari se non identici a quelli dei succitati Edge 50 Pro e Ultra. Sappiamo che le colorazioni disponibili saranno tre: Verde, Pesca e Grigio.

Il leak non ci dice quale sarà la scheda tecnica di Motorola Edge 50, anche se le previsioni comprendono uno schermo p-OLED attorno ai 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon. Le voci di corridoio confermano la presenza di un taglio di memoria a partire da 12/512 GB, per un prezzo che in Europa sarebbe di 599€, lo stesso di Edge 40 al lancio. La data di presentazione manca, ma si dice che avrà luogo verso fine luglio.

