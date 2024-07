Monster VMay è la TV portatile per le tue vacanze, subito in offerta lancio

Su Geekmall è in offerta lancio un gadget tech indispensabile per le tue vacanze: la TV portatile Monster VMay è l’ideale per le serate cinese, per godere delle tue serie preferite mentre sei al mare o in campeggio, insomma, per qualsiasi occasione estiva. Ovviamente non poteva mancare un codice sconto dedicato: risparmi ben 200€ ma solo fino al 4 agosto!

La TV portatile Monster VMay è il gadget da portare in vacanza, perfetta per spiaggia, campeggio e avventure in montagna

Crediti: Monster

Andare in vacanza al mare è sicuramente rilassante ma stare troppo tempo lontano dalla tecnologia può essere snervante; in fondo rilassarsi vuol dire anche guardare film e serie in tutta tranquillità, al riparo dallo stress quotidiano. Per questo motivo la TV portatile Monster VMay rappresenta la soluzione perfetta da portare in viaggio: il dispositivo è equipaggiato con uno schermo IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD ed una capiente batteria da 12V 9A, per un’autonomia di circa 25 ore. In campeggio, al mare, a bordo piscina, ma anche per le tue serate karaoke: VMay è un prodotto versatile e adatto a qualsiasi utilizzo e può essere utilizzato per il mirroring dello schermo del tuo smartphone oppure in combinazione con un’antenna TV, Fire TV Stick o un TV Box Android (non inclusi).

Crediti: Monster

Trattandosi di un articolo da utilizzare anche all’aperto è presente la certificazione IPX4, che lo rende resistente a polvere schizzi d’acqua. Il dispositivo è dotato di vari ingressi (2 HDMI, USB, USB-A, mini-jack 3,5 mm) e della connettività Bluetooth 5.3. La parte audio è affidata a speaker stereo da 60W (2 x 30W) mentre la pratica maniglia antiscivolo consente di trasportalo senza problemi.

La nuova TV portatile Monster VMay, pensata appositamente per viaggi e avventure outdoor, debutta su Geekmall ed è subito in offerta a 299€ (anziché 499€) utilizzando il codice sconto “MsVMayTV“. La promo dura solo fino al 4 agosto, quindi se sei interessato affrettati! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

