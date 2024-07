I migliori smartphone Xiaomi in offerta | Amazon Prime Day

Ci siamo: oggi è l’Amazon Prime Day, il giorno preferito da coloro che ne approfittano per correre sull’e-commerce per fare shopping online, e come sempre fra i prodotti in sconto non mancano gli smartphone Xiaomi. Da quando è debuttato in Italia, il marchio è diventato parte del podio dei più venduti dalle nostre parti. In primis per una certa economicità dei suoi telefoni, fra i migliori per rapporto qualità/prezzo, ma anche per la presenza di modelli che non hanno nulla da invidiare lato hardware e software.

Ecco tutti gli smartphone Xiaomi di cui valutare l’acquisto durante l’Amazon Prime Day

Offrire caratteristiche premium a prezzi competitivi: questa è la missione di Xiaomi, così come dei suoi sub-brand Redmi e POCO. Con una gamma diversificata che spazia dai dispositivi di fascia alta a quelli più economici, mira a soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente. I suoi telefoni sono noti per le loro prestazioni elevate grazie a processori potenti, ampie batterie e ricariche spesso fra le più rapide. C’è poi HyperOS (ex MIUI), UI apprezzata per la sua flessibilità e le numerose opzioni di personalizzazione, rendendo ogni dispositivo unico e adattabile alle preferenze personali.

Come sempre, vi ricordo che per unirvi alla festa che è il Prime Day di Amazon bisogna essere abbonati ad Amazon Prime, altrimenti non potrete usufruire delle offerte solo per i clienti Prime. Non solo, perché avere l’abbonamento significa anche ricevere tutta una serie di ulteriori vantaggi:

Spedizioni rapide senza alcun costo aggiuntivo

Prime Video per film e serie TV

Prime Music per musica e podcast

Prime Reading per eBook e fumetti

Amazon Photos per l’archiviazione illimitata delle foto

Deliveroo Plus per le consegne gratuite di food delivery

Twitch Prime per 1 abbonamento gratuito al mese a un canale Twitch

Servizio Amazon Fresh (laddove presente)

Siete abbonati Prime? Allora ecco quali sono gli smartphone Xiaomi in offerta:

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti nell’articolo, provate a disattivare AdBlock. Di seguito trovate i vari link ai prodotti: in alcuni casi sono in offerta lampo mentre in altri è necessario cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto).

