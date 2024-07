Oclean migliora la tua igiene orale in modo smart: tutte le offerte per il Prime Day di Amazon

Anche Oclean, celebre brand che sfrutta la tecnologia per migliorare l’igiene orale, partecipa al Prime Day di Amazon con tante offerte sui migliori spazzolini elettrici smart. Questi particolari dispositivi sono in grado di fornire una pulizia profonda di bocca e denti, con la particolarità di poter essere collegati anche all’app per monitorare la fase di pulizia e tener sempre traccia di ogni lavaggio.

Gli spazzolini elettrici di Oclean in offerta su Amazon per il Prime Day: approfittatene subito!

Crediti: Oclean

Per questo Amazon Prime Day, Oclean propone degli ottimi sconti su tre fra i migliori prodotti del brand. In paricolar modo, abbiamo a disposizione il TravelGo FlowSet di Oclean che è composto da uno spazzolino elettrico impermeabile IPX7 con custodia da viaggio e sei testine DuPont, in grado di garantire un’autonomia di 180 giorni e cinque diverse modalità di pulizia diverse. Per il Prime Day, questo prodotto scende a soli 39.89€!

Imperdibile, invece, l’offerta su Oclean X Series Pro Travel Set, che con il suo spazzolino smart a pulizia sonica con 32 livelli di intensità e 3 modalità diverse di pulizia garantisce una bocca sempre fresca ed una dentatura priva di placca. Anche in questo bundle abbiamo a disposizione la custodia da viaggio e ben sei testine intercambiabili. Grazie all’offerta del Prime Day, questo spazzolino può essere vostro per soli 62€!

Chi invece desidera una pulizia senza compromessi, oggi può risparmiare grazie all’offerta su Oclean X Series Pro Elite Travel Set, che tramite il display touch screen integrato sulla parte frontale dello spazzolino può utilizzare 4 diverse modalità e ben 32 livelli di intensità per regolare al meglio la pulizia e l’igiene dentale. In confezione è inclusa anche la custodia da viaggio e altre sei testine intercambiabili per non rimanere mai senza. Il prezzo è davvero incredibile: grazie al Prime Day potrete portare a casa questo spazzolino per appena 72€!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️