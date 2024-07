I migliori gadget tech/smart in offerta | Amazon Prime Day

Durante i giorni dell’evento Prime Day, su Amazon è possibile trovare migliaia di prodotti in sconto, compresi gadget tech e smart dal prezzo allettante. In questa selezione trovi una serie di articoli imperdibili, di varie categorie differenti (ovviamente sempre con un occhio al risparmio)! Le occasioni sono attive solo nei giorni 16 e 17 luglio, ovviamente su Amazon e con tutti i vantaggi della spedizione Prime!

Gadget tech & smart in offerta su Amazon: ecco le migliori occasioni in sconto per i Prime Day di luglio!

Crediti: Canva

70mai Dash Cam A510

Crediti: 70mai

Cominciamo la nostra panoramica dei migliori gadget tech/smart da acquistare su Amazon per i Prime Day con un prodotto adatto agli automobilisti. Si tratta di 70mai Dash Cam Auto A510, una telecamera Full HD con scheda SD da 64 GB con GPS e WiFi, visione notturna, registrazione in look, modalità parcheggio e – ovviamente – i controlli tramite l’app per smartphone! Il dispositivo monta uno schermo IPS da 2″ ed è equipaggiato con un sensore Sony IMX675; la tecnologia ADAS è ideale per evitare potenziali rischi (come veicoli e pedoni), grazie agli avvisi tempestivi. Il prezzo della dash camera di 70mai è davvero top: 119,9€ grazie allo sconto del 25% in occasione dei Prime Day!

SwitchBot S10

Crediti: SwitchBot

Impossibile parlare di prodotti smart e non includere una soluzione dedicata alla pulizie: ormai i robottini sono parte integrante della nostra quotidianità e sempre più utenti scelgono di affidarsi ad uno di questi dispositivi. Tra i modelli più smart, tech ed interessanti sulla piazza troviamo SwitchBot S10: si tratta del primo robot aspirapolvere e lavapavimenti al mondo completamente automatizzato. Infatti il vacuum arriva con una base che va collegata direttamente al tubo dell’acqua o ad un rubinetto (c’è anche un sistema di scarico): in questo modo il robot funziona come una lavatrice o una lavastoviglie, diventando totalmente autonomo. Dotato di una potenza di aspirazione di 6.500 PA, SwitchBot S10 si pulisce da solo (grazie alla dock con auto-svuotamento) e lava con cura i pavimenti grazie ad un mop dotato di una velocità di 300 giri al minuto. Insomma, un modello premium ora in sconto ad un prezzo imperdibile: solo 799€, con un risparmio di 300€ (ma sul sito ufficiale, in promo solo per il 16 e 17 luglio).

UGREEN Revodok Hub USB C

Crediti: UGREEN

Questo hub USB targato UGREEN è una manna dal cielo, visto il rapporto qualità/prezzo: solo 14,3€ grazie alle offerte Prime Day, una cifra irrisoria per un dispositivo 5 in 1 con tanto di supporto PD da 100W. L’hub è realizzato in allumino e presenta un look classico ed essenziale, con varie porte lungo il corpo e perfino un’uscita HDMI con supporto alla risoluzione 4K (a 30 Hz, oppure Full HD a 120 Hz). Perfetto da portare in giro per poter montare la tua postazione ovunque, oppure a casa o in ufficio. Ovviamente è presente la massima compatibilità con tanti prodotti (MacBook, PC, iPad Pro, tablet e smartphone Samsung, iPhone, Steam Deck, Nintendo Switch e tanti altri ancora).

Timekettle WT2 Edge

Crediti: Timekettle

Gli auricolari true wireless Timekettle WT2 Edge sono il gadget perfetto per professionisti, vista la loro particolarità: sembrano delle semplici cuffiette ma in realtà si tratta di un traduttore istantaneo vocale in grado di offrire una traduzione simultanea e bidirezionale. Il dispositivo supporto 40 lingue e 93 attenti e permette di parlare con il proprio interlocutore in modo fluido, anche in strada (grazie ai microfoni Dual Beanforming e alla riduzione intelligente del rumore) e con la massima comodità, visto il design ultraleggero. Il traduttore WT2 Edge è in promozione a 239,9€, con uno sconto del 20%; per questo prodotto l’offerta termina il 19 luglio.

