Lo store Xbox Mobile sta arrivando: c’è già la pagina web!

Aggiornamento 30/07: mancano poche ore alla fine del mese di luglio e sembra proprio che Microsoft sia intenzionata a mantenere la promessa per il suo Xbox Mobile Store che è comparso già sul web. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

In occasione del Bloomberg Technology Summit, Microsoft ha annunciato il periodo di lancio ufficiale del nuovo store Xbox interamente dedicato ai dispositivi mobile. Rispetto agli obiettivi iniziali, tuttavia, la compagnia di Redmond sembra aver cambiato rotta per quanto riguarda le versione native per iOS e Android: il nuovo store, infatti, potrà essere utilizzato direttamente dal web (e come web app).

Niente versione nativa: lo store Xbox Mobile si userà dal web

Crediti: Microsoft

Lo store Xbox Mobile sarà disponibile per iOS e Android a partire dal mese di luglio, ma con una sostanziale novità: niente app native, lo store sarà completamente utilizzabile tramite il web (anche grazie alla Web Distribution di Apple in arrivo con iOS 17.5). In questo nuovo marketplace troveremo app e giochi come Minecraft, Call of Duty: Mobile e Candy Crush Saga, mentre la compagnia prevede anche l’introduzione delle terze parti in futuro.

“Inizieremo portando il nostro catalogo first-party, quindi ci saranno giochi come Candy Crush e Minecraft. Inizieremo dal Web e lo faremo perché questo ci consente davvero di rendere l’esperienza accessibile su tutti i dispositivi, in tutti i paesi, indipendentemente da cosa e indipendentemente dalle politiche dei negozi ad ecosistema chiuso” ha annunciato Sarah Bond della divisione Xbox di Microsoft.

Lo store Xbox Mobile, quindi, sarà disponibile in tutto il mondo e non solo in Europa, dove il DMA ha costretto le grandi aziende tech identificate come gatekeeper ad aprire le porte dei propri ecosistemi.

Aggiornamento 30/07: Xbox Mobile Store compare sul web

Crediti: Microsoft

A Microsoft rimangono poche ore per mantenere la promessa del lancio del nuovo Xbox Mobile Store entro luglio, ma sembra proprio che qualcosa si stia muovendo. Sul web, infatti, è apparso il sito ufficiale del marketplace ma che per il momento sembra non essere accessibile se non ad un ristretto numero di iscritti al Xbox Insider Program. Potrebbe essere molto probabile, quindi, che il lancio avvenga già nelle prossime ore, magari in una versione beta

Potete già visitare la pagina ufficiale dell’Xbox Mobile Store direttamente tramite il vostro browser web, attraverso questo link.

