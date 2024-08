Tutti aggiungono la pubblicità, Microsoft la rimuove: Skype dice addio agli ads

Per mantenere i prezzi bassi o addirittura fornire l’accesso gratuitamente ai servizi, le grandi compagnie tech ultimamente hanno deciso di puntare tutto sui ricavi pubblicitari. Sono infatti sempre più le app e i servizi di streaming che propongono la visione di pubblicità in cambio di un prezzo più economico, ma c’è chi in questi giorni ha deciso di andare totalmente contro corrente. Microsoft, infatti, ha annunciato in queste ore che eliminerà completamente la pubblicità da Skype.

Niente più pubblicità per Skype: Microsoft la rimuove del tutto

Con un nuovo aggiornamento che entrerà molto presto in fase di rollout, Microsoft renderà Skype totalmente privo di pubblicità su tutte le piattaforme supportate, in modo che gli utenti possano concentrarsi maggiornamente sulla comunicazione senza troppe distrazioni. L’aggiornamento includerà anche una intelligenza artificiale migliorata per la creazione delle immagini sia su Windows che su macOS.

“Il nostro ultimo aggiornamento rimuove tutte le pubblicità dai canali Skype e dall’intera piattaforma Skype, garantendo un’esperienza utente più fluida, ordinata e piacevole“, ha dichiarato Irene Namuganyi, product manager di Skype. Questo significa che gli ads che venivano precedentemente mostrate nell’interfaccia dell’applicazione saranno eliminate, lasciando attiva soltanto la sezione News (che potrà comunque essere nascosta tramite le impostazioni).

L’aggiornamento è attualmente disponibile per gli iscritti al canale Insider di Skype, mentre sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane.

