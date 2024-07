Microsoft Designer arriva su iOS e Android: l’AI per la modifica delle immagini è anche su mobile

Microsoft è stata tra le prime compagnie a puntare tutto sull’intelligenza artificiale, creando numerosi strumenti che potessero sfruttare l’AI per semplificare le operazioni di tutti i giorni. Con Designer, per esempio, la compagnia di Redmond ha creato una suite completa per la modifica e la creazione delle immagini, completamente alimentata dall’intelligenza artificiale. Da oggi, Microsoft Designer è disponibile anche su mobile con le app ufficiali per iOS e Android.

Modifica immagini, crea avatar e rimuovi lo sfondo facilmente con Microsoft Designer

Crediti: Microsoft

L’app ufficiale di Microsoft Designer per smartphone mette a disposizione una serie di strumenti alimentati dall’intelligenza artificiale per creare immagini, adesivi, post per social network, sfondi, inviti, monogrammi, avatar e pagine di album da colorare, oltre a permettere agli utenti di rimuovere gli sfondi (oppure modificarli) nelle immagini e foto realizzate da loro.

Microsoft Designer è completamente gratuita ma richiede l’accesso al servizio con un account Microsoft, oltre ad utilizzare un sistema di token per la realizzazione delle immagini con AI. Ogni utente ha a disposizione 15 token giornalieri che può utilizzare liberamente per creare nuove immagini con l’intelligenza artificiale. L’app è disponibile da oggi sia su Android che su iOS.

