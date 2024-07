Android non è abbastanza sicuro per Microsoft: in Cina lo staff può usare solo iPhone

Microsoft sembra non aver grande fiducia nelle misure di sicurezza implementate su Android, tanto che dai prossimi mesi i dipendenti in Cina saranno costretti ad utilizzare unicamente iPhone per eseguire l’autenticazione multi-fattore all’interno dei sistemi aziendali. Il paradosso, però, sarà che per utilizzare i propri PC Windows, lo staff dovrà necessariamente impiegare un dispositivo Apple.

I dipendenti Microsoft in Cina possono usare solo iPhone per l’autenticazione multi-fattore

Crediti: Canva

Questa nuova transizione verso l’utilizzo unico degli iPhone è parte della Secure Future Initiative, lanciata da Microsoft lo scorso anno e che promette una maggiore sicurezza aziendale per adattarsi alle sempre crescenti minacce per la cybersicurezza. A partire da settembre, lo staff Microsoft dislocato in Cina potrà effettuare il login nei sistemi della compagnia soltanto utilizzando un iPhone e ben 2 app per l’autenticazione multi-fattore.

La conferma arriva da un nuovo report di Bloomberg, che spiega: “L’azienda statunitense richiederà presto ai dipendenti cinesi di utilizzare solo dispositivi Apple per verificare la propria identità quando accedono ai computer o ai telefoni aziendali, secondo una nota interna esaminata da Bloomberg News. La misura, parte della Secure Future Initiative globale di Microsoft, interesserà centinaia di lavoratori nella Cina continentale e mira a garantire che tutto il personale utilizzi il gestore password Microsoft Authenticator e l’app Identity Pass“.

Per Microsoft, quindi, Android potrebbe non essere abbastanza sicuro da garantire una protezione sufficiente dalle moderne minacce alla cybersicurezza, arrivando addirittura a scegliere i prodotti di chi da sempre è considerato un competitor sul mercato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️