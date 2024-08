Meta dice addio ai chatbot delle celebrità: si punta tutto su AI Studio

Una delle prime implementazioni dell’intelligenza artificiale generativa di Meta è stata quella relativa ai chatbot con le personalità delle persone più famose del mondo. La parziale disponibilità del servizio ed una implementazione non proprio eccellente sembra aver compromesso la popolarità del servizio, tanto da convincere la compagnia guidata da Mark Zuckerberg a dismettere i chatbot in favore di un nuovo servizio che sembra essere decisamente più promettente.

I chatbot dei VIP non sono popolari: Meta chiude il servizio in favore di AI Studio

Crediti: Meta

Lo scorso settembre Meta ha presentato uno dei suoi primi servizi con AI che permetteva agli utenti di interagire con dei chatbot che imitavano le personalità di VIP, personaggi celebri e influencer. Non avendo trovato un grande successo, la compagnia ha deciso di dismettere questo servizio in favore del nuovo AI Studio di Instagram, che permetterà direttamente agli utenti di creare il loro chatbot personale con cui conversare ed interagire.

“Non è più possibile interagire con i chatbot AI delle celebrità“, ha dichiarato la portavoce di Meta Liz Sweeney ai microfono di The Verge. “Abbiamo imparato molto dalla loro creazione e da Meta AI per capire come le persone possono usare le AI per connettersi e creare in modi unici. AI Studio è un’evoluzione, che crea uno spazio per chiunque, comprese persone, creatori e celebrità, per creare la propria AI“.

AI Studio, così come i chatbot delle celebrità e più in generale Meta AI, non sono ancora disponibili in Italia e in Europa: non possiamo quindi far altro che sperare che il perfezionamento di questi prodotti possa spianare la strada verso un rollout globale.

