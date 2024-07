Meizu Blue 20 ufficiale: nuovo low-cost, ma con 5G e AI

Più passa il tempo, più appare chiaro che Meizu sarebbe tutt’altro che prossima ad abbandonare il mercato degli smartphone. Da quando è iniziata a circolare la notizia in rete, sono usciti altri due modelli (Meizu 21 Pro e 21 Note), a cui adesso si aggiunge questo nuovo Meizu Blue 20. Sembra persino trattarsi di una nuova serie, destinata alla fascia più tipicamente low-cost del settore: vediamo qual è la sua scheda tecnica.

Meizu Blue 20 è il nuovo smartphone di fascia economica: tutte le novità

Il fatto che abbia un notch a goccia fa subito capire che Meizu Blue 20 non è propriamente uno smartphone all’ultimo grido, così come il fatto che si basi sull’Unisoc T765 a 6 nm. Offre comunque connettività 5G, così come tutta una serie di funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale, quello che è diventato il focus della compagnia; per esempio, puoi chiedere all’AI di Flyme AIOS di generare un’immagine da un prompt testuale, oppure di espandere i contorni di una foto scattata con la doppia 50+8 MP con ultra-grandangolare, che in realtà è una 13+5 MP interpolata via software.

Lo schermo è un LCD da 6,52″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e cornici non troppo ridotte, e nasconde una configurazione dotata di batteria da 5.010 mAh. Il resto delle specifiche comprende memorie da 6/128 e 8/256 GB con microSD, spessore di 8,3 mm, fotocamera frontale da 5 MP, speaker stereo, ingresso mini-jack, connettività Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C e lettore ID laterale.

Disponibile nelle tre colorazioni Black, White e Purple, non è ancora stato annunciato il prezzo di vendita per Meizu Blue 20, che sicuramente rimarrà un’esclusiva della Cina.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le