MediaWorld lancia il guanto di sfida ad Amazon e eBay: nasce un nuovo marketplace

Arriva una novità che punta a cambiare le carte in tavola per quanto riguarda gli acquisti online in Italia. È nato MediaWorld Marketplace, ossia il mercato online dello store: ora sono ammessi anche venditori di terze parti, una novità che punta a sfidare colossi del settore del calibro di Amazon e eBay. Ecco tutti i dettagli e come funziona il nuovo marketplace.

Nasce MediaWorld Marketplace: cos’è e come funziona la novità che sfida Amazon ed eBay

Crediti: MediaWorld

Il mondo degli e-commerce (italiano) è dominato da Amazon ed eBay, le principali piattaforme quando si tratta di acquisti online. Il primo è una realtà ormai ampiamente consolidata, con l’abbonamento Amazon Prime, la possibilità di acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon oppure da parte di venditori terzi. eBay è nato inizialmente solo per le aste online, ma con il tempo si è aperto anche alle vendite vere e proprie: non ci sono prodotti venduti e spediti da eBay, ma solo dai venditori iscritti al servizio (il feedback degli utenti è utilissimo per tenere traccia di quelli più affidabili).

Ora MediaWorld è entrato a gamba tesa nel settore aprendo ai venditori terzi le porte del suo e-commerce: Marketplace è la nuova funzione semplice tanto per i venditori quanto per gli utenti. I primi possono registrare il proprio negozio sulla piattaforma (ovviamente c’è un processo di selezione e verifica), caricare il catalogo di prodotti e iniziare a vendere. In questo modo è lo stesso shop di MediaWorld ad avere dei benefici, dato che il suo catalogo viene ampliato grazie alle aggiunte dei venditori di terze parti.

Crediti: MediaWorld

Per quanto riguarda l’esperienza utente non ci sono cambiamenti significativi: all’interno dell’e-commerce è possibile trovare prodotti venduti e spediti da MediaWorld oppure da venditori terzi. Il nome del venditore viene specificato nella pagina di ogni articolo ed effettuando una ricerca sullo store basta inserire una spunta per scegliere tra i venditori Marketplace, MediaWorld o entrambi. Cambiano i rateizzi e le spedizioni: i prodotti acquistati da venditori Marketplace non possono essere rateizzati (almeno per ora) ma è possibile pagare con PayPal e carte; infine i prodotti non spediti da MediaWorld non possono essere ritirati presso uno dei punti vendita dello store.

