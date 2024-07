Dimensity 9400 non avrà una delle novità principali dello Snapdragon 8 Gen 4

Il testa a testa fra Qualcomm e MediaTek prosegue, con lo scontro al top che si concretizzerà nei prossimi mesi sotto forma di Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400. La svolta per il chipmaker taiwanese arrivò fra 2021 e 2022, quando creò la serie Dimensity 9000 composta da System-on-a-Chipset che hanno trovato spazio su diversi smartphone di fascia alta. Il competitor statunitense rimane comunque un passo avanti, e ci sono i presupposti affinché ciò avvenga con la prossima sfornata di microchip.

Dimensity 9400 e Snapdragon 8 Gen 4: ci sarà una grossa differenza nelle memorie?

L’annuncio è arrivato da parte di Samsung, che da un lato è rivale sia di Qualcomm che di MediaTek (dato che si produce i suoi Exynos) ma che dall’altro è loro diretto partner. Nel caso di Qualcomm, in passato è accaduto più volte che le fabbriche di Samsung stampassero i suoi microchip, cosa che non è mai accaduta con MediaTek, che si affida unicamente a TSMC. Ci sono altri tipi di partnership, come dimostra il fatto che la “prossima piattaforma di punta” di MediaTek inizierà a utilizzare le sue memorie RAM LPDDR5X di ultima generazione.

Che si parli del Dimensity 9400 lo specifica la stessa Samsung, che spiega come le sue memorie da 10,7 Gbps permetteranno al SoC di avere un miglioramento del +25% sotto il fronte di consumi e prestazioni. Il confronto viene fatto con le memorie LPDDR5T prodotte dalla sua rivale sud-coreana SK Hynix, che finora sono state utilizzate solamente da MediaTek e il cui picco raggiunge i 9,6 Gbps.

Secondo il vice-presidente Yong-Cheol Bae, questa collaborazione servirà a “guidare il mercato degli smartphone AI“, visto anche il boom di vendite previsto dagli analisti. A questo punto, le opzioni sono due, perché finora si era vocifera che lo Snapdragon 8 Gen 4 potesse essere il primo ad avere le prossime RAM LPDDR6. O sarà il SoC Qualcomm l’unico ad averle, o più prevedibilmente lo standard LPDDR6 arriverà più tardi di quanto vociferato, perché viene difficile credere che il prodotto di punta MediaTek non avrebbe le stesse tecnologie della controparte Qualcomm.

