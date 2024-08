La provocazione di Logitech: e se anziché comprarlo il mouse fosse in abbonamento?

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un cambiamento radicale nel modo in cui consumiamo beni e servizi. Dalla musica ai film, dai software ai videogiochi, sempre più prodotti sono accessibili tramite abbonamenti piuttosto che acquistandoli. Questo modello di business, inizialmente limitato al mondo digitale, sta ora iniziando a influenzare anche gli oggetti fisici, come nel recente e provocatorio caso dei mouse Logitech.

Il CEO di Logitech avanza la proposta di vendere il mouse in abbonamento

E se la rivoluzione degli abbonamenti investisse anche oggetti del nostro quotidiano come tastiere e mouse? Logitech, leader mondiale nel settore delle periferiche per computer, potrebbe essere pronta a lanciare una sorta di “mouse eterno” a un costo periodico. Ne ha parlato ai microfoni di The Verge la nuova CEO, Hanneke Faber, che ha raccontato di come un loro ingegnere le abbia mostrato quello che è stato definito un mouse “paragonabile a un orologio” in termini di durabilità e affidabilità.

“Perché dovrei buttare via il mio mouse o la mia tastiera se sono di qualità fantastica, ben progettato e con un ottimo software?“. Vengono dati maggiori dettagli sul mouse in questo, definito un po’ più pesante ma soprattutto con “software e servizi fantastici da aggiornare costantemente“, senza però spiegare di che servizi si parli.

Logitech afferma di “non essere molto lontani” da un prodotto del genere, pur essendo un modello di business molto difficile da avviare. Oggi, un modello avanzato come il Logitech MX Master 3 costa attorno ai 150€, con altri top di gamma che possono arrivare attorno ai 200€: quanto potrebbe far pagare un abbonamento che non risulti eccessivamente costoso ma soprattutto valido?

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le