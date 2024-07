Due paia di Lenovo LivePods LP40 a meno di 16€: OFFERTA INCREDIBILE!

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie economiche ma performanti, non crederete ai vostri occhi quando vedrete la promozione lanciata oggi da TomTop. Grazie all’offerta lampa disponibile in queste ore sul celebre store online cinese, potrete portare a casa ben due paia di Lenovo LivePods LP40 ad un prezzo incredibilmente basso: addirittura meno di 16€!

Due paia di cuffie ad un prezzo bassissimo: approfittate subito dell’offerta TomTop!

Crediti: Lenovo

Le cuffie Lenovo LivePods LP40 offrono un design semi in-ear con stelo touch per il controllo della riproduzione direttamente tramite il dispositivo. Gli auricolari sono dotati di un driver da 13 millimetri in grado di fornire un’ottima riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth 5.0. Con una latenza molto bassa, queste cuffie possono essere utilizzate per il gaming, dato che il video sarà perfettamente sincronizzato con l’audio senza interruzioni di alcun tipo.

Gli auricolari sono dotati di batterie da 40 mAh, che combinate con quella da 230 mAh della custodia di ricarica arrivano a fornire un’autonomia di oltre 12 ore di riproduzione musicale. In caso di batteria scarica, però, la ricarica è davvero molto veloce: la batteria infatti può essere ripristinata in appena un’ora e mezza.

Il pack da 2 Lenovo LivePods LP40 è disponibile oggi in offerta al prezzo di 15.99€ grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del popolare e-commerce ed è totalmente gratuita.

