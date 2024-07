Siamo quasi agli sgoccioli del Prime Day di Amazon 2024 ma non si fermano le offerte del colosso dell’ecommerce che praticamente in tutti i settori di interesse sta lanciando prodotti e prodottini davvero di grande interesse. In quest’ultima selezione di offerte abbiamo raccolto un po’ diverse categorie, e soprattutto scelto tra le migliaia di articoli, alcuni tra quelli che avevano uno sconto più interessante in rapporto al prezzo iniziale di lancio di ogni produttore.

Le 6 migliori offerte (+Bonus) per l’Amazon Prime Day 2024

Jimmy WB73

Non è l’unico dispositivo di JIMMY, in realtà, ad essere in offerta, ma questo WB73, proprio perchè non è l’ultimissimo modello lanciato dal brand, si contraddistingue per un rapporto qualità prezzo particolarmente interessante. Lui è venduto a soli 99€ contro i 129 iniziali, si scende dunque sotto la soglia psicologica delle tre cifre, per portarsi a casa uno degli aspiratori anti-acaro più venduti dell’ultimo periodo.

Questo modello è dotato di un motore con capacità di aspirazione pari a 600W in modalità Dual-Cyclone, dunque al pari di un qualsiasi aspirapolvere per pavimenti; è dotato, inoltre, di un doppio motore all’interno che garantisce una forte battitura sulle superfici morbide, come letti o divani, riuscendo così ad effettuare una pulizia più profonda.

JIMMY WB73, poi, si contraddistingue per la presenza di un sistema UV e ultrasuoni che è in grado di rimuovere in modo efficace polvere, acari e batteri da letti e cuscini, con una precisione superiore al 90%. Si tratta di un modello che funziona via cavo, e non a batteria, dotato anche di sensori smart per il riconoscimento della quantità di sporco sulle varie superfici, così da adattare le varie modalità di lavoro.

Il bundle CMF – CMF Phone 1 + Watch + Buds

CMF, brand economico di provenienza Nothing, ha da poco lanciato sul mercato i suoi dispositivi, nel dettaglio, smartphone, watch e cuffie: i dispositivi in questione si distinguono senz’altro per il loro iconico design, elemento chiave di tutti i device di casa Nothing, ma soprattutto per il loro prezzo estremamente competitivo.

In occasione del Prime Day di Amazon, possiamo portarci a casa l’intero bundle, e quindi il CMF Phone 1, il Watch e le Buds a meno di 300 euro, per la precisione soli 283 euro. Lo smartphone, caratterizzato da un design innovativo e nostalgico, si distingue per la scocca rimovibile e sostituibile, permettendo agli utenti di personalizzare l’aspetto del dispositivo. Oltre ad essere equipaggiato con il potente chipset Dimensity 7300 di MediaTek, il CMF Phone 1 dispone di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2000 nit, fotocamerda posteriore da 50MP e selfie da 16MP, e batteria da 5000 mAh.

Disponibile inizialmente a 239€, adesso è acquistabile a 199 euro, in bundle con l’orologio in sconto a 54 anzichè 69 e le cuffie a 29 euro anzichè 39.

HONOR 200

HONOR ha lanciato la gamma 200, ma l’Honor 200, il dispositivo di fascia intermedia, è quello che più si contraddistingue per design, e non solo: è dotato di un display OLED da 6,7 pollici a 120Hz e una luminosità di picco di 4000 nits, supporta HDR e include la funzionalità Always-on Display. A livello hardware, lo smartphone è equipaggiato con il chipset Snapdragon 7 Gen 3 a 4nm, con 8 o 12GB di RAM LPDDR5, e storage interno pari a 256GB o 512GB, anche se manca uno slot per l’espansione tramite microSD.

Il comparto fotografico è di alto livello, con una lente primaria da 50MP con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo da 50MP con zoom 2.5x e una lente ultragrandangolare da 12MP. Le prestazioni fotografiche sono eccellenti sia di giorno che di notte, grazie alla gestione avanzata delle luci e all’elaborazione post-scatto. La modalità ritratto beneficia del motore HONOR AI Portrait, sviluppato in collaborazione con Studio Harcourt.

Il prezzo di listino di HONOR 200 in Italia è di 599 euro per la versione 8/256, che in occasione dell’Amazon Prime Day scende a 449 euro, sconticino interessante che ci fa portare a casa uno smartphone completo in tutte le sue sfaccettature.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Nella nostra selezione delle migliori offerte su Amazon per le offerte del Prime Day, non poteva mancare uno dei modelli più venduti in assoluto in ambito robot e pulizie domestiche. Mi riferisco, ovviamente, allo Xiaomi Robot Vacuum X10, ora in sconto a 269€ anzichè 299€: lui è un robot di fascia media dotato di una stazione di ricarica e svuotamento con una capienza di ben 2,5 litri, sufficiente per circa 60 cicli di pulizia completi.

Si contraddistingue, inoltre, per una potenza di aspirazione di 4.000 PA e include numerose funzioni intelligenti, come i controlli e la gestione tramite app, la navigazione con sistema laser LDS e un’autonomia impressionante fino a 180 minuti. E’ dotato di due mop rotanti che vi permettono di lavare il pavimento con tre livelli d’acqua differenti, erogata da un serbatoio interno da 200ml; tutti i cicli di pulizia possono essere avviati tramite Xiaomi Home oltre che con i vari assistenti vocali compatibili, come Google Assistant e Amazon Alexa.

Inoltre, il robot è certificato TÜV Rheinland per la Cybersecurity e la Privacy Protection Standard, grazie al chip di sicurezza MJA1 che garantisce la protezione dei dati e delle mappe dell’utente. In questa fascia di mercato è uno tra i robot più diffusi in circolazione per via del suo rapporto qualità prezzo eccezionale (anche perchè, al lancio, costava circa 450 euro).

roborock Qrevo

Tra i prododtti più venduti in casa roborock, invece, è il caso di parlare di Qrevo, il modello standard: il robot, infatti, si distingue per un design compatto e una torretta LiDAR meno ingombrante rispetto ad altri brand. Nonostante manchi una fotocamera vera e propria, lui compensa con un sistema di rilevamento 3D e navigazione LIDAR PreciSense, che lo rende decisamente veloci e precisi nell’evitare ostacoli e ottimizzare i percorsi di pulizia.

Dotato di una motore da 5500 Pa, il robot offre una potenza di aspirazione eccellente nella sua fascia di mercato; in più può vantare sulla presenza di una stazione di autosvuotamente che permette la facile pulizia della tanica raccogli polvere, oltrea al lavaggio e asciugatura automatica dei due mop rotanti che lavano le nostre superfici. Il Qrevo di roborock, inoltre, è gestito tramite un’app proprietaria che offre funzionalità avanzate come la mappatura LiDAR, la gestione delle stanze, e la programmazione della pulizia. La batteria da 5200 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia, sufficiente per pulire un’area di circa 200 metri quadrati in modalità massima.

Samsung Galaxy Book3

Se sei alla ricerca, invece, di un nuovo laptop per lo studio o per il lavoro, senza particolari necessità di potenza, allora il nuovo Samsung Galaxy Book, in offerta per il Prime Day di Amazon a soli 529 euro anzichè 709 euro, può essere la soluzione giusta. Con un corpo in alluminio elegante e robusto, il laptop pesa meno di 1,6 kg, rendendolo l’ideale per essere trasportato ovunque, senza difficoltà.

A differenza di molti noetbook moderni, questo modello di Samsung offre una ampia varietà di porte e ingressi: c’è l’HDMI, uno slot microSD, porte USB-A e USB-C, così puoi sincronizzare i tuoi dispositivi e trasferire file in modo rapido e semplice. Che tu debba collegare uno schermo esterno, trasferire dati da una scheda SD o connettere accessori, avrai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Crediti immagine: British GQ

La versione in offerta in occasione del Prime Day monta a bordo un processore Intel Core i5 1335U di 13a generazione, insieme a 16GB di memoria RAM e 512GB di SSD, e Windows 11 a bordo. Tutte le versioni, comunque, sono accomunate dalla stessa batteria da 54 Wh che garantisce fino a 14 ore di durata, ottima per lavorare senza interruzioni durante l’intera giornata. Non mancano anche ben due altoparlanti che, grazie al supporto Dolby Atmos, assicurano una qualità audio cristallina ed un suono dettagliato.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le