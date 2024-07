KuKirin C1 Pro scende a meno di 500€: risparmia con il nuovo Coupon Geekbuying!

Tornano le occasioni del giorno di Geekbuying, quest’oggi con un monopattino elettrico adatto a chi punta alla massima comodità. KuKirin C1 Pro scende a meno di 500€ con il nuovo codice sconto dello store ed è presente anche la spedizione gratis dai magazzini europei.

KuKirin C1 Pro è il monopattino elettrico per chi punta alla massima comodità: risparmia con questo Coupon

Rispetto alla versione standard, KuKirin C1 Pro porta con sé varie migliorie (specialmente lato autonomia). Anziché avere un portapacchi è presente un pratico bauletto posteriore; il motore da 500W permette di affrontare anche le salite più ripide mentre la batteria da 48V 15Ah garantisce fino a 60 km di autonomia. Per la massima stabilità sono presenti degli pneumatici rinforzati da 14 x 2.5″; tra le altre caratteristiche troviamo doppi freni a disco, un potente faro anteriore, una luce posteriore e un corpo pieghevole per facilitarne il trasporto.

Il monopattino elettrico KuKirin C1 Pro è in promozione a 489€ su Geekbuying, utilizzando il coupon “VXVLNL“; come anticipato anche in apertura è presente la spedizione gratis dall’Europa, per la massima convenienza e celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

