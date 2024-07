iQOO Watch GT ufficiale, con un look ispirato (ma dal tocco “futuristico”)

A fine 2023 il brand di vivo ha presentato ufficialmente il suo primo smartwatch, una soluzione dal prezzo accessibile ed un look in linea con quello della compagnia. Ora arriva il bis con iQOO Watch GT, dispositivo caratterizzato da un design rinnovato (ma abbastanza ispirato): ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato tra specifiche, caratteristiche, prezzo e disponibilità (per ora solo in patria).

iQOO Watch GT: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: iQOO

Il primo capitolo è arrivato come una versione alternativa di un orologio vivo e lo stesso avviene con iQOO Watch GT: l’indossabile è un rebrand di vivo Watch GT, ma con alcune personalizzazioni da parte della casa cinese. La grande novità rispetto al predecessore è ovviamente il design: si passa infatti da un formato circolare ad uno squadrato, con un look che attinge a piene mani sia da Cupertino (principale fonte di ispirazione) che da Huawei Watch Fit 3. Il nuovo smartwatch iQOO è dotato di uno schermo AMOLED da 1,85″ con risoluzione 450 x 390 pixel ed offre una luminosità fino a 600 nit (passando attraverso 256 livelli di luminosità automatica). Lungo il bordo destro trova spazio un pulsante con un corona rotante (dotata di un anello giallo, colore associato a iQOO fin dal debutto).

dimensioni di 45,8 x 39,6 x 11,2 mm per un peso di 33 grammi

display AMOLED da 1,85″ HD (450 x 390 pixel) con AOD

da (450 x 390 pixel) con AOD batteria da 505 mAh con ricarica magnetica (fino a 21 giorni di autonomia senza eSIM)

di autonomia senza eSIM) speaker e microfono integrati

supporto eSIM , Bluetooth 5.3, NFC, sensore di luminosità, GPS

, Bluetooth 5.3, NFC, sensore di luminosità, sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo BlueOS

Crediti: iQOO

Le specifiche sono essenzialmente quelle del modello vivo; troviamo anche varie funzioni legate all’AI. Per quanto riguarda il prezzo, iQOO Watch GT viene proposto a circa 64€ al cambio attuale, ossia 500 CNY (per la versione Bluetooth). È presente anche la variante eSIM, in vendita a 800 CNY (circa 100€ al cambio). Oltre al nuovo smartwatch l’azienda di vivo ha presentato anche iQOO Neo 9S Pro+, top di gamma economico con Snapdragon 8 Gen 3.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️