iQOO Neo 9S Pro+ ufficiale con Snapdragon 8 Gen 3 e sensore ID ad ultrasuoni

Arriva un nuovo modello della famiglia Neo, ma questa volta non si tratta di un flagship killer: il brand di vivo ha sfornato un vero e proprio top di gamma, proposto ad una cifra più che ragionevole. A distanza di una manciata di giorni dal lancio di Realme GT 6 cinese (molto diverso dal nostro), ecco fare capolino il suo diretto rivale: andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita di iQOO Neo 9S Pro+!

iQOO Neo 9S Pro+: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Dopo le versioni Neo 9 e Neo 9 Pro (non dimentichiamo Neo 9 Pro Global), la compagnia cinese ha prima alzato il tiro con il modello Neo 9S Pro e il Dimensity 9300+ mentre ora è passata direttamente al livello successivo. L’ultimo iQOO Neo 9S Pro+ è anch’esso un top di gamma, ma si affida all’ultimo chipset di punta targato Qualcomm: stiamo parlando dello Snapdragon 8 Gen 3, SoC votato alla potenza e all’ottimizzazione energetica, con un occhio puntato sull’AI. Il design non cambia: ci troviamo ancora una volta alle prese con da un doppio modulo fotografico, accompagnato dal flash LED e posizionato in alto a sinistra della back cover.

Frontalmente trova spazio un ampio schermo OLED da 6,78″ con risoluzione 1.5K, refrest rate a 144 Hz, tecnologia LTPO e fino a 1.400 nit di luminosità. A differenza degli altri smartphone della gamma è presente un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (posizionato sotto il display), soluzione mutuata dal modello maggiore iQOO 12 Pro. Il comparto fotografico è affidato al sensore IMX921 di Sony (50 MP) con stabilizzazione ottica ed un ultra-grandangolare. La batteria è un’unità da 5.500 mAh con ricarica da 120W.

Il nuovo iQOO Neo 9S Pro+ è stato lanciato in Cina nelle colorazioni Fighting Black, Star White e Buff Blue, a partire da circa 379€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili, seguite dalla scheda tecnica completa del flagship.

12/256 GB – 2.999 CNY ( 379€ )

) 16/256 GB – 3.299 CNY ( 417€ )

) 12/512 GB – 3.399 CNY ( 430€ )

) 16/512 GB – 3.699 CNY ( 468€ )

) 16 GB/1 TB – 4.099 CNY (518€)

iQOO Neo 9S Pro+ – Scheda tecnica

dimensioni di 163,53 x 75,68 x 7,99/8,34 mm per 198 grammi (Black e White) e di 163,53 x 75,68 x 8,34 mm per 193 grammi (Blue)

certificazione IP/

display AMOLED flat LTPO 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 1.200 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 1.200 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.043 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520)

+ 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520) GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.88-2.0) con IMX921 , OIS, ultra-grandangolare

(f/1.88-2.0) con , OIS, ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Speaker stereo, sensore IR, una porta Type-C 2.0 e chip proprietario iQOO Q1

Android 14 sotto forma di OriginOS 4

