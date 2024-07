iOS 17.6 disponibile da oggi su iPhone: tutte le novità

Dopo diverse settimane di testing in versione beta, Apple lancia finalmente il nuovo aggiornamento iOS 17.6 che, non sarà ricco di nuove funzionalità, ma potrebbe rappresentare l’ultimo major update per la diciassettesima versione del sistema operativo mobile per iPhone. Stando alle indiscrezioni, infatti, questo potrebbe essere l’anello di congiunzione che porterà poi gli utenti ad installare iOS 18 nel mese di settembre.

Apple lancia iOS 17.6, sarà l’anello di congiunzione con iOS 18

iOS 17.6 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili con iOS 17 (iPhone XS o superiori), con un peso di poco inferiore ad 1 GB (nel caso di iPhone 14 Pro sono soltanto 890 MB). Questo nuovo aggiornamento potrebbe rappresentare la fine del ciclo vitale di questa versione del sistema operativo mobile di Apple, con iOS 18 che sarà rilasciato (con tutta probabilità) nel mese di settembre.

“Questo aggiornamento include important risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti” si legge nel changelog ufficiale, che non lascia spazio ad ulteriori informazioni per quanto riguarda le novità di questo aggiornamento.

Per installare iOS 17.6 non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e procedere con il download di questa nuova versione del sistema operativo di iPhone.

