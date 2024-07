Su Instagram sta arrivando il Super Like: ecco di cosa si tratta!

Le storie di Instagram sembrano essere sempre in continua evoluzione, con nuovi sticker e funzionalità che arricchiscono le interazioni tra gli utenti del celebre social network di Meta. La prossima novità, tuttavia, potrebbe rivoluzionare anche i like, con una nuova versione ancora più importante che potrà essere utilizzata soltanto una volta al giorno. Si chiamano Super Like e potrebbero essere il prossimo obiettivo per influencer e content creator.

Nelle storie di Instagram è in arrivo il Super Like: un apprezzamento che si invia una volta al giorno

Crediti: Alessandro Paluzzi @ Twitter/X

Il leaker Alessandro Paluzzi ha mostrato con un post su Twitter/X una piccola anteprima dei Super Like in arrivo nelle storie di Instagram, con il cuore che da rosso diventerà giallo guadagnando anche una dimensione più grande. I Super Like saranno il massimo apprezzamento per una storia di uno dei nostri amici o degli influencer che seguiamo e potrà essere inviato tenendo premuto il pulsante like soltanto una volta ogni 24 ore. Questa sorta di esclusività, quindi, renderà il Super Like ancora più importante da spendere.

Al momento non sappiamo quando questa novità verrà effettivamente introdotta su Instagram e quando sarà disponibile per tutti: sicuramente il team di Meta vorrà testare approfonditamente i risvolti dell’introduzione dei Super Like prima di proporli a tutti gli utenti di Instagram.

