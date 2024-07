Quale periodo dell’anno migliore per acquistare un robot lavapavimenti (e non solo) se non durante il Prime Day di Amazon? Dai su, non vi nascondete: ognuno di noi sta aspettando qualche offerta pazza per fare un po’ di shopping, seppur il Prime Day fatto a Luglio, in concomitanza con le vacanze estive, possa non essere un tocca sana per le nostre carte di credito.

Scherzi a parte, oggi abbiamo selezionato i quattro migliori dispositivi per la pulizia della casa tra robot e aspirapolvere, uno per ognuno dei principali brand al momento attivi in questo mercato.

I 4 migliori Vacuum in offerta per l’Amazon Prime Day 2024

Ecovacs T30 PRO OMNI

Il primo selezionato è l’Ecovacs Deebot T30 PRO Omni, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che si distingue per la sua potenza di aspirazione di 11.000 Pa, una delle più elevate nella sua fascia di prezzo. Questo modello si presenta come una soluzione più economica rispetto ad altre, ma altamente performante visto che offre caratteristiche che spesso si trovano solo nei prodotti top di gamma. La nuova base di ricarica ha un design compatto e moderno, che consente di posizionarla facilmente sotto i mobili grazie ai suoi soli 50 cm di altezza. Questa base include anche una funzione di asciugatura con aria calda, che previene la formazione di cattivi odori, migliorando così l’esperienza complessiva di utilizzo.

Sebbene non abbia le telecamere AIVI, il Deebot T30 PRO Omni è dotato del sistema TrueDetect 3D 3.0, che gli permette di evitare ostacoli con estrema precisione, garantendo un’ottima navigazione in ambienti complessi. La spazzola laterale singola, la spazzola centrale con sistema anti-groviglio e i due mop controrotanti, che possono estendersi e applicare una leggera pressione sul pavimento, contribuiscono a una pulizia efficace e senza intoppi, rendendolo particolarmente adatto per le case con animali domestici.

In termini di potenza d’aspirazione, il Deebot T30 Omni non delude poichè con 11.000 Pa è in grado di pulire a fondo sia piccoli detriti che particelle più grandi, inclusi peli di animali. Il sistema di lavaggio è altrettanto efficiente, con la possibilità di scegliere tra diversi livelli di potenza e modalità, oltre a saper riconoscere automaticamente i tappeti per aumentare la potenza d’aspirazione e sollevare i mop, evitando cosi di bagnarli.

L’autonomia della batteria da 5200 mAh è più che buona, ed è in grado di offrire fino a 3 ore di funzionamento continuo, cosi da consentire al robot pulizie in ambienti fino a 120mq in modalità automatica senza fastidiose ricariche nel mezzo. Il prezzo del Deebot T30 Pro Omni, che è di listino pari a 999,00 euro, diventa ancora più allettante grazie agli sconti del Prime Day di Amazon dove scende a 799,00 euro.

Tineco FLOOR ONE S5

Il Tineco FLOOR ONE S5 si distingue per essere stato uno tra i primi modelli ad integrare le funzionalità di lavaggio in una scopa, oltre che di aspirazione. E’ vero, lui non è più un modello recentissimo, ma ha sempre fatto il suo dovere anche a confronto con prodotti nettamente più moderni. Il suo design è robusto e funzionale, con una struttura che include due serbatoi per l’acqua, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca posizionati in modo intelligente per ottimizzare lo spazio, rendendo il dispositivo più compatto rispetto ad altri modelli con capacità simili. La gestione dell’acqua è migliorata, con una capienza di 0,7 litri per l’acqua sporca e 0,8 litri per l’acqua pulita. Questo aumento di capienza riduce la necessità di svuotare e riempire i serbatoi durante una singola sessione di pulizia.

Il display superiore fornisce informazioni dettagliate sulla pulizia e sulla batteria, mentre un cerchio LED attorno al display cambia colore in base alla quantità di sporco rilevata dai sensori, i quali permettono al dispositivo di adattare la potenza di aspirazione per ottenere prestazioni ottimali. L’aspirazione e il lavaggio con il Tineco FLOOR ONE S5 sono, come dicevo prima, molto efficaci sia in modalità automatica che in modalità massima potenza. Durante i nostri test, il Tineco FLOOR ONE S5 ha dimostrato di essere in grado di rimuovere efficacemente macchie e sporco, oltre ad essere particolarmente efficace nella rimozione di capelli e peli di animali domestici, grazie all’utilizzo dell’acqua che facilita la raccolta di questi materiali. Una volta terminata la pulizia, il Tineco FLOOR ONE S5 può auto-pulirsi tramite una funzione dedicata: in sostanza basta posizionare l’aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il serbatoio dell’acqua sporca, riempire quello dell’acqua pulita e premere il tasto di auto-pulizia. Questo processo elimina qualsiasi residuo di sporco, mantenendo il dispositivo pulito e pronto per l’uso successivo.

L’autonomia della batteria è di circa 30 minuti in modalità automatica e 20 minuti in modalità massima, con un tempo di ricarica di circa 4 ore. Anche se l’autonomia può sembrare limitata, i serbatoi capienti e la modalità automatica permettono di pulire efficacemente superfici ampie senza interruzioni frequenti. Il Tineco FLOOR ONE S5, disponibile inizilmente ad un prezzo di 519 euro, oggi è acquistabile con le offerte del Prime Day a 299 euro, cifra imbattibile in questo segmento di mercato che lo rende, di fatto, una delle migliori opzioni per chi cerca un dispositivo in grado di aspirare e lavare i pavimenti con efficienza.

Dreame L20 Ultra Complete

Il Dreame L20 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che porta la pulizia automatizzata a un nuovo livello, migliorando significativamente le prestazioni rispetto ai modelli precedenti e integrando una serie di tecnologie avanzate che lo rendono estremamente efficiente. Il Dreame L20 Ultra vanta una potenza di aspirazione di 7000 Pa che garantisce una pulizia approfondita di tutte le superfici. In più è dotato di mop rotanti che si estendono per pulire lungo i bordi, e che rappresentano una delle principali innovazioni, eliminando uno dei limiti tradizionali dei robot lavapavimenti, ossia la difficoltà nel pulire accuratamente lungo i battiscopa e i mobili. Inoltre, l’intelligenza artificiale avanzata permette al robot di riconoscere oggetti e ostacoli, creare una mappa 3D dell’appartamento e gestire in modo ottimale il percorso di pulizia.

Per parlare di design, invece, posso dirvi che quello del Dreame L20 Ultra è elegante e funzionale: disponibile in bianco e grigio scuro, il robot e la sua stazione di ricarica sono caratterizzati da finiture opache e dettagli curati. Lui poi è dotato di un rullo centrale in gomma largo oltre 20 cm e una spazzola rotante laterale che consentono di ottenere delle prestazioni tutto sommato buone, grazie anche alla tecnologia di mappatura AI che permette al robot di riconoscere gli ostacoli, scattare foto e aggiornare la mappa dell’ambiente, garantendo una pulizia precisa e veloce. Il robot è anche in grado di riconoscere tappeti e aumentare automaticamente la potenza di aspirazione, sollevando i mop di 10 mm per evitare di bagnarli.

L’autonomia del Dreame L20 Ultra è notevole, grazie alla batteria da 6400 mAh a disposizione che nei test ha permesso di pulire un’area di 70 metri quadrati al massimo della potenza di aspirazione e con il massimo utilizzo di acqua, consumando solo il 35% della batteria. Questo significa che può gestire sessioni di pulizia lunghe e impegnative senza bisogno di ricariche frequenti.

Durante la recensione avevamo evidenziato come principale svantaggio del Dreame L20 Ultra il suo prezzo elevato, fissato a 1199,00 euro di listino: grazie alle offerte di questo Prime Day di Amazon possiamo portarcelo a casa con 899 euro, ben 300 euro in meno rispetto al suo prezzo di lancio, cifra che rende più appetibile il suo acquisto.

Jimmy H8 Flex

Ultimo ma non per importanza, soprattutto perchè è staato uno dei miei preferiti nella categoria degli aspirapolvere, è Jimmy H8 Flex. Lui si distingue per il suo design e la costruzione robusta: il telaio è interamente in plastica e l’impugnatura, pur mancando del classico grilletto, è comoda e offre un buon grip. Progettato per l’uso quotidiano, il Jimmy H8 Flex rende semplice la manutenzione grazie al contenitore dello sporco da 0,5 litri, facile da svuotare e lavare in pochi istanti. Come i modelli precedenti, è dotato di un filtro HEPA capace di catturare particelle di sporco fino a 0,3 micron.

Questo modello è equipaggiato con un motore brushless da 550W, che raggiunge 100.000 rotazioni al minuto e una potenza di aspirazione massima di 185AW. Offre tre modalità di pulizia: Eco, Turbo e auto. Quest’ultima modalità, grazie ai sensori smart presenti, permette all’aspirapolvere di riconoscere automaticamente la superficie e il livello di sporco, adattando le impostazioni per ottimizzare il consumo della batteria.

Durante i miei test, la modalità automatica si è rivelata eccellente: su un pavimento in gres liscio sporco di origano, curcuma e pan grattato, un solo passaggio è stato sufficiente per una pulizia completa. Il tubo flessibile, colui che da il nome di Flex a questo modello, può piegarsi completamente a 90 gradi e si è rivelato estremamente utile, permettendomi di raggiungere angoli e spazi difficili senza bisogno di adattatori speciali. Nonostante la batteria da 2500 mAh sia inferiore rispetto ad altri modelli, garantisce comunque un’autonomia di circa 65 minuti, offrendo un’ottima durata d’uso senza necessità di ricariche frequenti.

Jimmy H8 Flex al lancio era venduto ad un prezzo di 279 euro, ma in occasione del Prime Day potreste portarvelo a casa con soli 229 euro, cifra allettante per un aspirapolvere con queste caratteristiche.

