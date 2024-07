Huawei SUMMER WAVE: i saldi estivi continuano anche a luglio, con SCONTI FINO AL 60%!

Dopo la prima ondata di sconti tech, le offerte di Huawei Store continuano anche per il mese di luglio con tante nuove occasioni per risparmiare. La promozione SUMMER WAVE rappresenta il coronamento dei saldi estivi dello store, con sconti fino al 60% su tantissimi prodotti dell’ecosistema Huawei. Le super occasioni dell’anno sono tutte concentrate dal 16 al 31 luglio: non perdere i coupon con EXTRA SCONTI A SORPRESA solo per il 16 e 17 luglio!

Huawei SUMMER WAVE: tante occasioni imperdibili con offerte lampo e sconti a sorpresa

Crediti: Huawei

Ma come funziona la nuova iniziativa promozionale di Huawei Store? I giorni 16 e 17 luglio sono il momento più importante, con 48 ore di sconti assurdi. Durante questo periodo sono attive le super offerte lampo, con prezzi stracciati su tanti prodotti top dell’ecosistema Huawei; oltre alla flash sale è anche possibile attivare un Coupon Speciale che dà diritto ad un EXTRA SCONTO A SORPRESA! Per scoprire i prezzi non devi far altro che dare un’occhiata alla pagina dell’evento, scegliere il tuo dispositivo preferito su Huawei Store e accedere alla pagina del prodotto per conoscere il prezzo finale scontato! Come abbiamo già sottolineato poco sopra, il 16 e 17 luglio sono due giorni di fuoco: le offerte sono davvero top, con la possibilità di ottenere un coupon a sorpresa su Huawei Store (in questo caso le occasioni diventano assolutamente imperdibili)!

I protagonisti dell’evento Huawei SUMMER WAVE fanno davvero gola: ci sono notebook, indossabili, tablet, prodotti audio e smartphone! Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta e questa può essere l’occasione per passare all’ecosistema Huawei con il “pacchetto completo” (acquistando due o più prodotti). Quando si parla di notebook, la compagnia cinese si distingue per i suoi terminali elegantissimi ma minimali, potenti ma compatti e sottili, come Huawei MateBook D 14 2024 (a 599€ anziché 849,9€): equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 12° Gen (12450H) e memorie da 16/512 GB è l’ideale per chi cerca un portatile dalle dimensioni contenute ma senza rinunce (a cominciare dal display FullView con tecnologia Eye Comfort). Huawei MateBook D 16 2024 (a 599€ anziché 899,9€) è un’altra scelta top, sempre con i5-12450H e 16/512 GB, ma in questo caso con un display più ampio (da 16″ di diagonale).

Sicuramente i portatili sono i dispositivi preferiti da utenti business e studenti, ma anche i tablet ormai sono entrati a far pare della nostra quotidianità ed hanno tantissimo da offrire. Come Huawei MatePad 11.5″ S (399€ + M-Pencil 3), con un display PaperMatte che non affatica gli occhi, una pratica tastiera ultra-sottile e il supporto alla M-Pencil di 3° generazione. Il tablet è realizzato in metallo, per un’aspetto premium e grande soddisfazione al tocco, ed offre un ampio schermo con refresh rate a 144 Hz. Le occasioni sui tablet non finiscono qui: Huawei MatePad 11″ 2023 (a 199€ anziché 429,9€) è un modello sempre attuale (con uno schermo FullView a 120 Hz ed un design minimal) e viene proposto ad un prezzo imperdibile!

Crediti: Huawei

Le offerte dello store strizzano l’occhio anche agli appassionati di sport e ai più attenti alla salute, con la linea di indossabili del brand. Huawei Watch Fit 3 è l’ultimo modello lanciato dalla compagnia: un campione di stile, fluido e ricco di funzioni, apprezzato sia dagli utenti che dagli addetti ai lavori (ecco la nostra recensione). Il prezzo è particolarmente goloso dato che il wearable è in promo a 159€/179€ (versioni fluoroelastomero e nylon/versione pelle) grazie al codice sconto esclusivo “AGIZFIT19“, con cinturino extra in regalo. Huawei Watch Fit 3 è disponibile anche nella fantastica Sport Edition, coloratissima e con le TWS FreeBuds SE 2 in regalo.

Crediti: Huawei

Ovviamente tra gli indossabili in sconto non mancano Huawei Watch GT 4 (46 mm e 41 mm, 189€ + FreeBuds SE 2 invece di 249,9€) e Watch 4 Pro Space Edition (569€ + FreeBuds 5i invece di 649,9€); la quarta generazione di smartwatch Huawei non ha di certo bisogno di presentazioni, visto il nuovo design elegante ed iconico e le performance spettacolari grazie al sistema HarmonyOS. La versione Space Edition in titanio di grado aerospaziale è il non plus ultra: chiamate con eSIM, immersioni fino a 30 metri, fino a 21 giorni in modalità Ultra-Long e tanto altro ancora!

Crediti: Huawei

La nostra panoramica delle offerte SUMMER WAVE si conclude con due prodotti d’eccezione. Gli auricolari true wireless Huawei FreeClip (169€ invece di 199€) sono il primo modello open ear del brand e presentano un design iconico C-Bridge, per un comfort impareggiabile, una batteria a lunga durata, la cancellazione del rumore AI e la connessione simultanea a due dispositivi. Huawei Pura 70 Ultra (1.499€ + FreeClip in omaggio) è l’apice della tecnologia di Huawei: potenza, stile e bellezza, scatti mozzafiato (grazie alla fotocamera XMAGE) e massima resistenza con il vetro Crystal Armour Kunlun.

Contenuto realizzato in collaborazione con Huawei.

