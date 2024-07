Huawei prepara un pieghevole low-cost, e avrà un nuovo Kirin

Aggiornamento 05/07: è stato rivelato quello che sarebbe il SoC del primo pieghevole low-cost di Huawei, trovate i dettagli nell’articolo.

Altro che ban americano: Huawei è l’azienda che vende più smartphone pieghevoli nel mondo, un risultato impressionante se si pensa che la quasi totalità delle vendite avviene solamente in Cina. I paletti statunitensi l’hanno obbligata a confinare i suoi modelli più pregiati alla madre patria, dove i limiti dell’assenza di Google non la intaccano. Sulla scia del successo raggiunto, si vocifera che la compagnia cinese stia per lanciare una nuova serie di foldable, questa volta di fascia più economica.

La serie Huawei Nova potrebbe espandersi al settore degli smartphone pieghevoli

Crediti: Huawei

Nel primo trimestre dell’anno, le vendite di smartphone pieghevoli sono cresciute del +49%, con la quota di mercato di Huawei che è passata nel giro di un anno dal 14% al 35%. Merito di Huawei Mate X5 e di Pocket 2, i due modelli più recenti a cui presto potrebbe aggiungersene un altro che però non rientrerebbe in nessuna delle due famiglie di pieghevoli.

Lo dice su Weibo il leaker Fixed Focus Digital: nome in codice “PSD”, il nuovo modello apparterebbe alla serie Huawei Nova, che finora si è limitata agli smartphone tradizionali. In precedenza è stato certificato un inedito PSD-AL00 con ricarica a 66W, pertanto potrebbe trattarsi proprio di lui.

Ci sono anche dettagli sul SoC, che sarebbe il nuovo Kirin 9010E, che ha debuttato su Huawei Pura 70 Satellite SMS Edition, con CPU 8-core (1 x 2,19 GHz + 3 x 2,18 GHz + 4 x 1,55 GHz) con hyper threading a 12-core e GPU Maleeon 910 a 750 MHz. Se così fosse, sarebbe un passo in avanti rispetto al Kirin 9000SL di Huawei Nova 12 Ultra.

Non è la prima volta che saltano fuori rumor su un foldable mid-range per la compagnia di Ren Zhengfei: la fascia di prezzo sarebbe quella attorno ai 5.000 CNY, circa 640€, sotto ai 7.499 CNY (960€) richiesti per Pocket 2 e decisamente meno dei 12.999 CNY (1.665€) di Mate X5.

La data di presentazione del pieghevole Huawei Nova non sarebbe lontana: viene indicato il mese di agosto 2024. Un lancio estivo che non si scontrerebbe in maniera diretta con quello di Samsung, i cui prossimi Fold e Flip sono previsti per luglio, anche perché parliamo di prodotti che venderanno principalmente in Sud Corea e occidente. Rimane comunque la rivalità fra i due marchi, che si preparano a proporre sempre più modelli, fra il tri-pieghevole di Huawei e gli inediti Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim e Z Flip 6 Slim.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️