Huawei Nova Flip sarà il più sottile di tutti: foto dal vivo e data

Aggiornamento 30/07: compaiono in rete le prime foto dal vivo di Huawei Nova Flip, le trovate nell’articolo.

Adesso è ufficiale: Huawei Nova Flip esiste, si chiama effettivamente così e sarà il nuovo flip phone con cui l’azienda cinese espanderà il suo catalogo di pieghevoli. Per la prima volta nel settore degli smartphone, infatti, una compagnia avrà due famiglie di pieghevoli a conchiglia, visto che questo Nova Flip si affiancherà a Pocket 2 ponendosi come il modello più economico disponibile.

Huawei Nova Flip è stato annunciato ufficialmente: tutto quello che sappiamo

Oltre ai video, Huawei Nova Flip è stato annunciato anche tramite delle immagini che ce lo svelano in tutte le colorazioni in cui sarà possibile acquistarlo. Le tinte saranno quattro: New Green, Sakura Pink, Zero White ed ecopelle Starry Black con texture in stile Nova 12 Ultra, dato che il flip phone farà effettivamente parte della famiglia Nova anziché quella P. La scocca avrà uno spessore di 6,88 mm, meno dei 7,3 mm di Pocket 2 ma anche dei 7,8 mm di vivo X Flip e OPPO Find N3 Flip, dei 7,6 mm di Xiaomi MIX Flip, dei 7,2 mm di Honor Magic V Flip e dei 6,9 mm di Samsung Galaxy Z Flip 6.

Huawei Nova Flip sarà quindi il flip phone più sottile fra quelli in commercio, anche se lo farà con una dotazione non fra le più avanzate. Internamente ci sarebbe un display interno da 6,9″ con punch-hole centrale, esternamente vediamo un riquadro rettangolare che contiene la doppia fotocamera e il display secondario, di forma anch’essa squadrata e con diagonale da 2,1″, più grande di quella da 1,15″ di Huawei Pocket 2.

Huawei non ne ha ancora parlato ufficialmente, ma grazie ai rumor sappiamo che Nova Flip dovrebbe basarsi sul Kirin 9010E, variante del SoC di Pura 70 che troviamo su Pura 70 Satellite SMS Edition. Ci sarebbe una non ben identificata batteria con ricarica da 66W, fotocamera da 50 MP e software HarmonyOS con AI.

La presentazione è ufficialmente fissata per il 5 agosto, in un evento durante cui saranno annunciati anche MateBook GT 14, MatePad Pro 12.2 e MatePad Air 2024. Il prezzo? Si parla di un range fra la serie Nova e quella Pocket, forse per un costo attorno ai 5.000 CNY, circa 640€.

