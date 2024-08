Huawei Nova Flip non ha più segreti, grazie a foto e specifiche leak

Continuano a trapelare informazioni su quello che sarà Huawei Nova Flip, il nuovo smartphone pieghevole sotto forma di flip phone, per la prima volta parte della famiglia Nova. L’intento sarà quello di proporre un’alternativa più economica ai modelli visti finora sugli scaffali, con una scheda tecnica più modesta che adesso scopriamo più nel dettaglio grazie al leak di Digital Chat Station.

Sappiamo praticamente tutto su Huawei Nova Flip, il nuovo pieghevole clamshell

Prima di parlare di specifiche, sono apparse ancora immagini render e foto dal vivo che immortalano Huawei Nova Flip da un po’ tutte le angolazioni, segno che il telefono è già nelle mani degli addetti ai lavori in Cina. Fra le varie colorazioni disponibili, vediamo anche quella in pelle vegana nera che riprende la trama vista a bordo dei modelli della serie Nova 12. In base al materiale della scocca posteriore cambiano anche le dimensioni: quella in ecopelle misura 15,08 mm da chiuso e 6,88 mm da aperto, quella in vetro 15,12 e 6,9 mm, rendendolo di fatto il flip phone più sottile di tutti, superando il più costoso Huawei Pocket 2 (7,3 mm).

Dentro a una scocca così sottile dovremmo trovare una configurazione tecnica basata su un non ben precisato SoC proprietario della gamma Kirin, si vocifera o il Kirin 9000S di Nova 12 Ultra o il più avanzato Kirin 9010E della serie Pura 70. Essendo più sottile di Pocket 2, la batteria calerebbe da 4.500 a 4.400 mAh mantenendo comunque il supporto alla ricarica SuperCharge a 66W.

Lo schermo principale sarebbe un pannello OLED da 6,94″ Full HD+ (2.690 x 1.136 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz, ma gran parte del focus sarà su quello esterno, anch’esso un OLED da 2,14″ a 60 Hz capace di gestire chiamate, gaming e altre funzionalità. Al suo fianco troveremmo una doppia 50+8 MP f/1.9 con sensore principale RYYB da 1/1,56″ e ultra-grandangolare con capacità macro, mentre la selfie camera interna sarebbe da 32 MP.

I tagli di memoria di Huawei Nova Flip, che ricordiamo sarà presentato il 5 agosto, comprenderebbero 12 GB di RAM e 256/512 GB/1 TB di ROM: non ne conosciamo ancora il prezzo preciso, ma si parla di una cifra attorno ai 5.000 CNY, circa 640€.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le