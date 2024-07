Mate 70 avrà una fotocamera 3D: è pronto il visore Huawei?

Così come un tempo accadeva con la serie Galaxy Note per Samsung, quella Mate di Huawei è solita raccogliere il meglio che c’è della tecnologia, e Huawei Mate 70 non sarebbe da meno. Certo, le limitazioni del ban USA ne hanno rallentato le velleità pionieristiche che una volta la caratterizzavano, ma questo non significa che non siano in arrivo evoluzioni inaspettate.

Huawei Mate 70 avrà una fotocamera migliorata, e forse ci sarà un visore

Che cos’avrà di speciale Huawei Mate 70? Prendendo per buone le ultime indiscrezioni, i top di gamma di futura generazione della casa cinese avrebbero dalla loro una fotocamera con capacità migliorate. Una nuova feature sarebbe quella di zoom spaziale 3D, nome che cela una funzionalità non ancora del tutto chiara, visto che i rumor non proseguono dandoci maggiori dettagli.

Mate 70 series

4 models, standard, Pro, Pro+ and Ultimate

All new system HarmonyOS 5.0

Improved sound recording with spatial audio suport

Improved video recording

Standard camera features like periscope, variable aparture etc#huaweiMate70. pic.twitter.com/aXzS309Bvo — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) June 23, 2024

Il leaker Smart Pikachu ne parla come una novità che riguarderà sia video che audio. Nel caso dell’audio tridimensionale, possiamo ipotizzare che utilizzi i microfoni dello smartphone per registrare il suono della scena che stiamo filmando simulandone il posizionamento nello spazio in fase di riproduzione.

Meno chiaro è il concetto di video tridimensionale, dato che ci sentiamo di escludere caldamente che lo schermo di Huawei Mate 70 avrà capacità 3D in stile RED Hydrogen One. A questo punto, questo zoom spaziale 3D potrebbe legarsi al fatto che, dopo Apple e Samsung, anche Huawei starebbe preparando un rivale di Vision Pro.

