Honor Magic V3 e Vs 3 in arrivo: nuovo record per i pieghevoli

Aggiornamento 04/07: Honor pubblica un nuovo teaser che ci svela l’estetica di Magic V3, lo trovate nell’articolo.

Quando si ha a che fare con pieghevoli come Honor Magic V3 e Vs 3, si ha a che fare con prodotti che devono aggirare i limiti strutturali intrinsechi di questa tipologia di smartphone. Non è per niente facile fabbricare un telefono del genere, capace di piegarsi su sé stesso e che allo stesso tempo conservi una certa ergonomia. Un fattore che sfida il lavoro dei produttori è quello dello spessore della scocca, e nei teaser ufficiali Honor promette di infrangere il suo stesso record.

Honor Magic V3 sarà lo smartphone pieghevole più sottile di sempre?

Con uno spessore di soltanto 4,7 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso, Honor Magic V2 detiene il record di smartphone pieghevole più sottile al mondo. È passato quasi un anno dalla sua presentazione, ma in questo lasso di tempo nessuno è riuscito a fare di meglio: i “peggiori” sono Samsung Galaxy Z Fold 6 (5,6/12,1 mm) e OPPO Find N3/OnePlus Open (5,8/11,7 mm), mentre fanno meglio Huawei Mate X5 (5,3/11,1 mm) e Xiaomi MIX Fold 4 (5,3/10,9 mm). Quello che ci va più vicino è vivo X Fold 3 Pro, da aperto anch’esso sottile 4,7 mm da salendo a 10,2 mm da chiuso.

Il teaser è arrivato in occasione del MWC 2024 di Shanghai: Honor Magic V3 “alzerà di nuovo l’asticella“, ma di quanto? Si vocifera di uno spessore fra 9 e 9,89 mm da chiuso, per un peso che si aggirerebbe attorno ai 220/229 grammi. L’ultimo video teaser ce ne mostra anche l’estetica, che abbandonerà quella di Magic V2 per un modulo fotografico che riprenderà quello della serie Magic 6.

Non mancano rumor sulla scheda tecnica, basata su Snapdragon 8 Gen 3 con connettività 5.5G e comunicazione satellitare, batteria da 5xx0 mAh con ricarica 66W, porta USB-C “ultra sottile” e fotocamera Eagle Eye da 50 MP.

Ai rumor su V3 si aggiunge la prima immagine render di quello che dovrebbe essere Honor Magic Vs 3, anch’esso dotato di modulo fotografico circolare con tre sensori. Questa volta non passeranno mesi fra l’uno e l’altro: è stato confermato che V3 e Vs 3 saranno presentati assieme, perciò ci aspettiamo specifiche similari con V3 che sarà il più pregiato fra i due.

