Honor Magic V3 e Vs3: annunciata la data ufficiale

Di solito, fra i primi teaser e il giorno di lancio dei prodotti passa un certo lasso di tempo, ma per Honor Magic V3 tutto sta avvenendo in maniera piuttosto rapida. Non è passato nemmeno un mese dalla presentazione di Honor Magic V Flip, e la compagnia cinese è già pronta a portare sugli scaffali nuovi smartphone pieghevoli, perché adesso sappiamo che assieme a Magic V3 ci sarà anche Magic Vs 3.

Abbiamo la data ufficiale di presentazione di Honor Magic V3 e Vs3

La presentazione ufficiale si terrà in Cina il prossimo 12 luglio, giorno in cui scopriremo tutto quello che ci sarà da sapere su Honor Magic V3, Vs 3 ma anche sul tablet MagicPad 2 e sul notebook MagicBook Art 14.

Grazie ai teaser, sappiamo già alcune delle novità di Honor Magic V3, a partire da un’importante feature connettiva. Honor ha affermato a gran voce che il suo sarà lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, battendo il precedente record che era proprio di Magic V2, spesso solamente 4,7 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso. Inoltre, utilizzerà l’intelligenza artificiale per migliorare la vista e combattere i deepfake.

Non sappiamo invece nulla su Honor Magic Vs 3, che rispetto a V3 dovrebbe presentarsi come un pieghevole di fascia meno costosa, probabilmente basato su Snapdragon 8 Gen 2 invece che Gen 3.

