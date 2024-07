HMD Skyline ufficiale in Italia: strizza l’occhio ad un iconico Nokia Lumia

Dopo i leak trapelati a giugno, si alza il sipario su uno smartphone che sembra pensato appositamente per i più nostalgici di Nokia (e della gamma Lumia in particolare). HMD Skyline debutta con un look ispirato, ma che guarda anche ai modelli recenti del brand, ed è disponibile anche in Italia: ecco tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e il prezzo del nuovo arrivato, acquistabile sul sito ufficiale del brand.

Crediti: HMD

La fonte d’ispirazione di HMD Skyline è chiaramente l’iconico Nokia Lumia 920, uno smartphone che ha fatto la storia dell’azienda. Il nuovo modello targato HMD ha un modulo fotografico dal layout differente, ma l’atmosfera che si respira è proprio quella del cucino Lumia, con un corpo dalle forme quadrate ed una colorazione sgargiante (quella Neon Pink, la Twisted Black è quella più classica). A parte lo stile, l’altra caratteristica importante del dispositivo è la riparabilità: il telefono è stato pensato per offrire un alto grado di riparabilità (Gen 2), con la possibilità – ad esempio – di sostituire lo schermo o la batteria in modo pratico è veloce. Per rimuovere la scocca basterà davvero poco e i pezzi di ricambio potranno essere trovati nello shop di iFixit.

Crediti: HMD

Per quanto riguarda le specifiche, HMD Skyline è dotato di uno schermo OLED da 6,5″ Full HD+ a 144 Hz, con un punch hole per ospitare una selfie camera da 50 MP. Quest’ultima presenta anche la messa a fuoco automatica. Il resto del comparto comprende un chipset Snapdragon 7s Gen 2, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, uno slot micro SD ed una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 33W e wireless da 15W. Il comparto fotografico comprende un triplo modulo da 108 + 13 + 50 MP con stabilizzazione ottica OIS, un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo. Similmente ad altri brand anche HMD ha introdotto varie tecnologie AI per il miglioramento degli scatti. Infine, gli aggiornamenti: il telefono arriva con Android 14 e l’azienda assicura 2 update del sistema operativo e 3 anni di patch di sicurezza.

Il nuovo HMD Skyline è già disponibile in Italia tramite il store ufficiale del brand, al prezzo di 499,9€ e 599,9€ (rispettivamente per le versioni da 8/128 GB e 12/256 GB).

