Per iniziare la giornata molte persone scelgono una delle bevande calde più apprezzate dagli italiani, ma grazie alle moderne tecnologie potrebbe non essere più necessario recarsi al bar. Per un buon caffè espresso direttamente a casa vostra, infatti, da oggi potete utilizzare la macchina del caffè professionale Il caffè buono come al bar direttamente a casa tua con HiBREW H14A: ancora più economica con il codice sconto di TomTop!

HiBREW H14A in super offerta con il codice sconto di TomTop

Crediti: HiBREW

HiBREW H14A è una macchina del caffè professionale che mette a disposizione un sistema di pressione a 20 bar per trasformare il caffè macinato in un ottimo espresso, proprio come quello che si apprezza ogni giorno al bar. Il design moderno ed elegante mette a disposizione due posizioni per la tazza: una interamente dedicata al caffè e l’altra ideale per montare il latte e preparare squisiti cappuccini.

La temperatura è regolata in modo particolarmente preciso grazie al chip NTC integrato, mentre la funzione di “pre-brew” permette di preparare la macchina del caffè per essere subito pronta a sfornare un ottimo caffè espresso. La tanica d’acqua posizionata al centro, inoltre, è semplice da rimuove e riempire, in modo da essere sempre pronti alla preparazione del caffè come al bar.

La macchina del caffè HiBREW H14A è disponibile oggi al prezzo di 179.48€, grazie alla combinazione di offerta lampo e coupon proposti da TomTop. La spedizione è completamente gratuita e avviene direttamente dall’Europa.

