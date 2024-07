Ricordate gli MMS? Google vuole trasformarli e modernizzarli

Chi ha qualche anno in più sulla carta d’identità ricorderà sicuramente che prima dell’avvento delle moderne chat di messaggistica istantanea scambiarsi foto e immagini era tramite messaggi non era molto semplice (oltre che particolarmente dispendioso). Prima che la connessione dati fosse un requisito minimo per lo smartphone, infatti, si utilizzavano gli MMS (Multimedia Messaging Service) per scambiarsi quelle che potremmo definire “i precursori dei meme“: questa tecnologia non è stata dismessa, ma semplicemente messa da parte e adesso Google vuole modernizzarla.

Gli MMS verranno trasformati in messaggi RCS con un prossimo aggiornamento di Google Messaggi

Crediti: Apple

Grazie alla futura adozione del protocollo RCS da parte di Apple, Google è finalmente libera di spingere l’acceleratore su questo tipo di tecnologia, integrando anche i vecchi sistemi di comunicazione. Gli esperti di Android Authority, infatti, analizzando l’APK della versione beta dell’app Messaggi hanno trovato riferimenti ad una futura conversione degli MMS in RCS.

Stando alle stringhe di codice scoperte, l’utente verrà informato tramite un popup che recita “Le tue chat sono state aggiornate“, quando una conversazione contenente degli MMS verrà aggiornata alla tecnologia RCS, specificando che “Adesso è possibile inviare foto e video più nitidi con le reazioni“.

Probabilmente questa nuova funzionalità verrà lanciata in autunno, quando con l’uscita di iOS 18 anche gli utenti iPhone potranno scambiarsi messaggi con gli utenti Android tramite il protocollo RCS.

