Google porta l’AI anche nel Play Store: tutte le novità

Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità per il Play Store di Android che verrà arricchito per la prima volta anche dall’intelligenza artificiale. La novità principale è sicuramente la nuova sezione Collezioni, con cui Big G proverà a mostrare agli utenti dei nuovi contenuti provenienti direttamente dalle applicazioni già installate sullo smartphone, per arricchire l’esperienza utente in pochi semplici passaggi.

Il Google Play Store si aggiorna con le collezioni e i confronti AI

Crediti: Google

Invece di proporre agli utenti nuove applicazioni, le Collezioni sono strutturate per far emergere contenuti presenti nelle app già installate dall’utente, organizzandoli in categorie come “compra“, “guarda” e “ascolta“. Le app di streaming, per esempio, potranno mostrare i contenuti da continuare a guardare, mentre le app di shopping le ultime offerte disponibili.

Gli aggiornamenti annunciati oggi si concentrano anche sul gaming: gli utenti, infatti, potranno cercare nuovi titoli da giocare grazie ad un filtro per perfezionare la propria ricerca, con gli abbonati Play Pass che tramite Play Games per PC potranno giocare anche a più titoli contemporaneamente, aprendoli in più schermate separate.

Dopo i riassunti delle recensioni con l’AI, l’intelligenza artificiale trova spazio sul Play Store anche con la possibilità di effettuare confronti tra più applicazioni, come per esempio quelle del fitness, o del fotoritocco, elencando le caratteristiche di una e dell’altra e mettendole a confronto.

