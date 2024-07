Google Pixel Buds Pro 2: svelate le nuove colorazioni

Con l’arrivo dei nuovi Pixel 9, non è escluso che Google voglia dare una rinfrescata anche alla lineup degli accessori. A questo proposito, infatti, sono emerse in rete le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le nuove colorazioni delle cuffie Pixel Buds Pro 2, che potrebbero essere presentato proprio in occasione dell’evento dedicato ai nuovi smartphone firmati Big G.

Le nuove Google Pixel Buds Pro 2 potrebbero arrivare in quattro diverse colorazioni

Crediti: Dylan Roussel @ Twitter/X

L’insider Dylan Roussel (conosciuto anche come evowizz) ha pubblicato su Twitter/X un post con le possibili colorazioni delle nuove Google Pixel Buds Pro 2. Le versioni potrebbero essere quattro, con il ritorno dei classici Haze e Porcelain affiancati questa volta da due colori molto più vivaci come Raspberry e Mojito. Lo stesso insider, tuttavia, ci ha tenuto a specificare che quando si tratta delle cuffie di Google, nessuna informazione è davvero certa finché il prodotto non arriva sul mercato.

Sarà da vedere anche se i nomi delle colorazioni saranno davvero questi oppure se si tratta soltanto di nomi in codice. Per scoprirlo, però, probabilmente non dovremo attendere troppo a lungo: l’evento di presentazione di Pixel 9 è previsto per il 13 agosto e proprio in questa occasione potrebbero essere svelate anche le nuove Pixel Buds Pro 2.

