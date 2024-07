Google Pixel 9 e “Add Me”: con l’AI la fotocamera sarà sempre più finta

Da qui in avanti, le vere novità degli smartphone non saranno tanto nelle specifiche “nude e crude” quanto nel software, o meglio, nell’intelligenza artificiale. Specialmente con prodotti come quelli della serie Google Pixel 9: da quando esiste, la famiglia Pixel non ha mai puntato sull’avere la migliore scheda tecnica sulla carta, quanto sull’avere il miglior software in circolazione. E con funzioni come quelle rivelate in questi ultimi giorni, si prospetta una fotocamera AI che tirerà fuori risultati irrealistici, nel verso senso della parola.

Una delle novità della fotocamera AI di Google Pixel 9 sarà “Add Me”: ecco come funzionerà

With Pixel 9 Pro, Google is debuting a few new features, like Add Me.



Add Me appears to be a way to take a group selfie, with the person taking the picture being in the photo.



Pixel Screenshots uses the tagline "Remembers it, so you don't have to" and sounds a lot like… pic.twitter.com/kOBxVhmrCr — Android Headlines (@Androidheadline) July 26, 2024

Il video teaser che circola sui social è stato pubblicato prima del previsto, con una fuga di notizie che rivela l’esistenza di una nuova funzione chiamata “Add Me” (“Aggiungimi“). Vi è mai capitato di scattare una foto a dei vostri amici davanti a un monumento, un panorama e pensare “Peccato, vorrei essere anch’io in questa foto“? Ecco, proprio a questo ha pensato il team AI di Google, che con la serie Pixel 9 presenterà varie novità fotografiche.

Nel teaser trapelato vediamo “Add Me” all’opera: la fotografa immortala i due amici davanti a un pulmino, foto di cui rimane traccia sul viewfinder a schermo; a questo punto, gli amici prendono lo smartphone, la fotografa iniziale si posiziona nella loro stessa inquadratura e, aiutandosi con la traccia a schermo, la fanno posizionare in un punto dove non si sovrapponga a loro e scattano. Il risultato è una foto dove sono presenti tutti, nessuno escluso.

La cosa impressionante è che, a differenza di altre modalità del genere già viste in passato, qua non sembra occorrere nessun treppiedi, e questo significa che la fotocamera AI di Google è capace di tenere traccia della tridimensionalità della foto e dei soggetti fotografati. Ma questa non sarà l’unica novità a tema AI, come già vociferato in precedenza.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le