Google lancia Android 15 Beta 3.1: risolti diversi problemi

A due settimane dall’ultimo major update, Google pubblica in queste ore il nuovo Android 15 Beta 3.1: un aggiornamento minore che si occupa di correggere diversi problemi riscontrati dagli utenti in questi giorni. Lo sviluppo del nuovo sistema operativo prosegue quindi a ritmo serrato, con la versione finale che potrebbe arrivare tra il mese di agosto e quello di settembre.

Continua lo sviluppo di Android 15: nuovo aggiornamento minore per la Beta 3

Crediti: 9to5Google

Con la build AP31.240517.031, Android 15 Beta 3.1 è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, e Pixel 8a. Questo nuovo aggiornamento minore si occupa principalmente di risolvere un problema con le interazioni nella lockscreen.

Risolto un problema che causava il blocco delle interazioni con gli elementi sulla lockscreen

Risolto un problema che poteva causare un fallimento dell’autenticazione con il riconoscimento facciale

Risolti diversi problemi che impattavano la stabilità del sistema, la connettività e la qualità audio

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che visitare la pagina Aggiornamenti di sistema nelle Impostazioni del vostro dispositivi Google Pixel.

