Con Pixel 9 debutterà la Google AI: ecco le nuove funzionalità

Il lancio dei nuovi prodotti di Google è spesso caratterizzato dall’enorme confusione creata con la nomenclatura dei servizi: spesso e volentieri, infatti, il colosso dei motori di ricerca si ritrova a fare cambiamenti su cambiamenti ai nomi dei prodotti, e sembra proprio che questa abitudine sarà dura a morire. Con il lancio dei nuovi Pixel 9, infatti, Google potrebbe presentare l’ennesimo rebranding per i suoi servizi di intelligenza artificiale, che però questa volta potrebbe essere racchiusi sotto un unico nome.

Google lavora all’ennesimo rebranding? Tutte le funzioni AI potrebbe essere raggruppate

Crediti: Android Authority

Stando alle indiscrezioni lanciate dal portale Android Authority, la compagnia di Mountain View introdurrà la nuova “Google AI” con il lancio dei prossimi smartphone della serie Pixel. L’appuntamento è fissato per il mese di agosto e potrebbe vedere l’introduzione anche di diverse nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale, questa volta racchiuse tutto in un unico brand.

Con Google AI, oltre all’assistente/chatbot Gemini e alla funzione Cerchia e Cerca, saranno disponibili anche nuove funzionalità come Add Me, Screenshots e Studio. La prima di queste si assicurerà che quando viene scattata una foto di gruppo tutti i soggetti inquadrati siano ben visibili, mentre la seconda troverà informazioni direttamente negli screenshot salvati in galleria.

Della funzione Studio, invece, non si hanno ancora tante informazioni: potrebbe infatti trattarsi di una nuova opzione che potrebbe permettere di creare sticker e nuove immagini direttamente dalla Galleria di Pixel 9. Per scoprire, però, di cosa sarà in grado questa funzionalità bisognerà attendere ancora qualche settimana.

