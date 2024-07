Google prepara una super acquisizione: costerà 23 MILIARDI DI DOLLARI!

In queste ore è emerso in rete un interessante rumor che se confermato potrebbe vedere Google spendere una cifra da record per acquisire una delle più importanti startup del mondo tech. Secondo quando emerso da un nuovo report, infatti, la compagnia di Big G starebbe trattando l’acquisizione di un’azienda specializzata nella cybersicurezza del cloud che attualmente lavora a stretto contatto anche con Amazon ed Oracle.

Google mette gli occhi su Wiz, un’importante startup specializzata in cybersicurezza

Crediti: Wiz

Stando alle indiscrezioni lanciate dal Wall Street Journal, Google sarebbe in procinto di spendere ben 23 miliardi di dollari per acquisire Wiz, una startup che si occupa di cybersicurezza cloud e che negli ultimi mesi ha riscosso grandissimo successo anche grazie ai numerosi partner che includono addirittura aziende del calibro di Amazon. Si tratterebbe dell’acquisizione più costosa mai messa a segno da Google, con una spesa quasi doppia rispetto all’acquisto di Motorola nel 2012.

Se l’acquisizione dovesse andare a buon fine, solidificherebbe la reputazione di Google come piattaforma cloud sicura ed affidabile per i clienti che decideranno di scegliere i servizi di Big G. L’affare sembra essere in dirittura d’arrivo, ma non è escluso un rallentamento dovuto ad una eventuale indagine dell’antitrust statunitense che potrebbe volerci veder chiaro sugli eventuali cambiamenti che apporterebbe al mercato.

