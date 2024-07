Le tue informazioni personali finiscono in rete o nel dark web? Google ti avvisa subito gratis!

Aggiornamento 10/07: Google ha annunciato che il servizio di monitoraggio delle informazioni finite nel dark web, precedentemente legato all’abbonamento One, sarà presto disponibile per tutti gratuitamente all’interno della pagina About You. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Google continua a lavorare alla protezione della privacy degli utenti lanciando oggi un nuovo strumento in grado avvisarci immediatamente nel caso in cui i nostri dati sensibili finissero online e comparissero nei risultati di ricerca nel motore più famoso al mondo. La nuova funzione si chiama About You e potrebbe permettere agli utenti di agire tempestivamente in caso di una fuga di dati sensibili.

Google About You vi avvisa immediatamente se i vostri dati appaiono online

Google About You è disponibile da oggi negli Stati Uniti e consente di essere avvisati immediatamente nel caso in cui i dati sensibili come Nome, Cognome, Indirizzo, Email, Password e tanti altri trapelassero in rete in un fughe o furti di dati che spesso si vedono online. Una volta arrivata la notifica (che si speri sempre non arrivi mai, ndr) l’utente potrà tempestivamente intervenire con un cambio di password, in modo da non concedere l’accesso ai propri account.

Nel caso in cui vogliate anche rimuovere le vostre informazioni dal web, è possibile farlo inviando una richiesta direttamente dalla dashboard del proprio account Google, una volta che saranno state tracciate le informazioni sensibili apparse su qualche sito web.

Purtroppo, come accennato in precedenza, About You è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, tanto che la pagina ufficiale quando consultata dall’Italia restituisce un errore 404. Speriamo che Google possa portare questo strumento anche nel resto mondo, permettendo a tutti gli utenti di gestire al meglio le proprie informazioni online.

Aggiornamento 30/10: About You inizia a funzionare in paesi selezionati

In questi giorni sembra essere entrato a pieno regime il nuovo strumento “About You” di Google. Tramite questa funzionalità è possibile far monitorare a Google i propri dati personali inserendo nel sistema il proprio nome, indirizzo, numero di telefono ed email. Ogni qual volta che uno di questi dati dovesse comparire in rete, Google lo segnalerà all’utente che avrà la facoltà di richiedere la rimozione del risultato dalla ricerca di Big G.

Purtroppo, questo nuovo strumento sembra essere entrato pienamente in funzione soltanto negli Stati Uniti. Nel nostro paese, infatti, la pagina del servizio ci avvisa che questo strumento non è ancora supportato nella nostra regione. Bisognerà attendere quindi ancora un po’ prima di poter rimuovere prontamente eventuali dati trapelati in rete dalla ricerca di Google.

Aggiornamento 10/07: anche il monitoraggio del dark web arriva nella pagina About You, ed è gratis

L’abbonamento Google One permette agli iscritti di ricevere una notifica ogni qual volta una delle proprie informazioni personali (quali possono essere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e mail) finiscono nel Dark Web, ma molto presto questa funzionalità sarà disponibile per tutti gratuitamente anche nella pagina About You.

In questo modo gli utenti potranno proteggere al meglio la propria presenza online, senza essere necessariamente legati ad un abbonamento. La mossa di Google permette all’azienda di allineare il servizio ai tanti che offrono la stessa soluzione online in modo del tutto gratuito.

