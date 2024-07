Monopattini elettrici in promo su Geekmall: si parte da meno di 300€!

Il mese di luglio si aperto con tanti sconti Geekmall dedicati alla mobilità elettrica e ora che ci avviciniamo alla fine ovviamente non potevamo chiudere nello stesso modo. Ecco una nuova selezione di monopattini elettrici in promozione nello store, tutti in offerta con un coupon dedicato e l’immancabile spedizione gratis direttamente dall’Europa!

I saldi tech Geekmall continuano: ecco i nuovi monopattini elettrici in promozione (con Coupon e spedizione EU)

La panoramica delle nuove occasioni targate Geekmall si apre con un monopattino elettrico da fuoriclasse: Halo Knight T104 è un veicolo pensato per sfidare ogni tipo di strada, equipaggiato con un potente motore da 1.000W. Veloce e in grado di affrontare anche le salite più ripide (fino a 40°); inoltre gli pneumatici fuoristrada da 10″ garantiscono la massima aderenza su asfalto e vie impervie, mentre il sistema con doppi ammortizzatori (anteriori e posteriori) garantisce una guida comoda e senza sbalzi. Una vera belva, con un’autonomia fino a 45 km e la massima resistenza. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri all’interno dell’articolo), prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

La seconda alternativa del momento è iScooter I9S, il monopattino elettrico economico ma senza rinunce: a bordo troviamo un motore da 500W, pneumatici da 10″, una batteria da 10 Ah ed un sistema con freni a disco ed E-ABS. Il veicolo ha un’unità di circa 30 km ed è perfetto per spostarsi comodamente in città, in modo agile e senza sforzo. La luce anteriore e il fanalino posteriore permettono di muoversi anche di sera mentre l’ammortizzatore presente sopra la ruota anteriore è utile per una guida sempre comoda.

Infine, tra le occasioni su Geekmall abbiamo iScooter i10, un monopattino elettrico di fascia media che si difende benissimo contro rivali ben più costosi. Il motore da 650W permette di superare i tratti in salita più ripidi mentre la batteria da 36V 15 Ah offre un’autonomia fino a 45 km, l’ideale per spostamenti quotidiani più lunghi. Il dispositivo supporta i controlli tramite l’app per smartphone (per lo sblocco, il monitoraggio dei vari parametri ed altre funzioni). Completano il quadro pneumatici da 10″, un corpo pieghevole, leggero e resistente (in lega di alluminio), doppi freni a disco, una pratica pedana anti-scivolo, luci LED, un display HD e doppi ammortizzatori.

